Incontro con l’assessore Baldelli per rilanciare il tratto della Ciclovia

Incontro, per rilanciare il tratto fanese della Ciclovia Adriatica. Nei giorni scorsi, nella sala della Giunta, il sindaco Serfilippi con l’assessore ai Lavori Pubblici Ilari, ha ricevuto l’assessore regionale alle Infrastrutture Baldelli, in città per l’avvio del cantiere del nuovo ponte ciclopedonale della Ciclovia del Metauro. Sul tavolo, il completamento del collegamento tra Pesaro, Fano e Pontesasso. La Regione si è impegnata a finanziare l’intervento, mentre il Comune di Fano curerà la progettazione, grazie a un accordo di programma condiviso. "Vogliamo sbloccare finalmente – ha dichiarato il sindaco Serfilippi – questa infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e il turismo. Ora avanti subito con la progettazione". Il primo passo sarà il DOCFAP, Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, che servirà a individuare il tracciato migliore superando le criticità attuali, in particolare l’attraversamento del fiume Metauro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Incontro con l’assessore Baldelli per rilanciare il tratto della Ciclovia Un, perilfaneseAdriatica. Nei giorni scorsi, nella salaGiunta, il sindaco Serfilippi conai Lavori Pubblici Ilari, ha ricevutoregionale alle Infrastrutture, in città per l’avvio del cantiere del nuovo ponte ciclopedonaledel Metauro. Sul tavolo, il completamento del collegamento tra Pesaro, Fano e Pontesasso. La Regione si è impegnata a finanziare l’intervento, mentre il Comune di Fano curerà la progettazione, grazie a un accordo di programma condiviso. "Vogliamo sbloccare finalmente – ha dichiarato il sindaco Serfilippi – questa infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e il turismo. Ora avanti subito con la progettazione". Il primo passo sarà il DOCFAP, Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, che servirà a individuare il tracciato migliore superando le criticità attuali, in particolare l’attraversamento del fiume Metauro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

