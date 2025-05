Incontri a luci rosse poi il raggiro da 89mila euro

Incontri", ricostruisce il pubblico ministero Alberto Bancalà. "In concorso con il marito ha raggirato la vittima che è arrivato a versarle in totale 89mila euro", aggiunge. Tutto era iniziato con sesso a pagamento. Si erano conosciuti nel 2016, lei aveva detto di chiamarsi Chiara ma non era questo il nome vero. C'erano state cinque prestazioni sessuali, gli Incontri avvenivano a Certaldo, aveva riferito la vittima. Pagava per ogni rapporto 100 euro, anche 150. Poi la situazione era improvvisamente cambiata con richieste frequenti di versamenti per i motivi più vari. A partire dalla presunta salute del figlio che, si scoprirà più tardi, non aveva 6 anni ma una ventina. Lui che della donna si era invaghito non era riuscito a resistere mettendo mano al portafoglio.

