Inconferibilità del ruolo di Palmerini ora c' è il rischio di nullità degli atti di Abc

Inconferibilità dell'incarico a Lorenzo Palmerini nel Cda di Abc, deliberata dall'Anac, potrebbe portare ora a una nullità degli atti prodotti in quel periodo dall'azienda. L'ipotesi è stata denunciata dall'ex sindaco, Damiano Coletta, e dagli altri consiglieri comunali di Lbc, in Consiglio.

