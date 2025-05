Incidente ultraleggero in Umbria | muore un uomo di 70 anni ferito un giovane

ferito il tragico bilancio dell’Incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 1° maggio in Umbria, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo. La vittima è un uomo di 70 anni, residente a Trevi (Perugia), che era ai comandi del velivolo. ferito anche il passeggero, un giovane di 22 anni originario della zona, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Terni. Secondo i sanitari, il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma si valuta il trasferimento a Perugia. Non risultano legami di parentela tra i due occupanti.L’ultraleggero è precipitato su una clinica veterinaria e su un’aziendaIl velivolo era decollato da un campo volo della zona di Castel Ritaldi, in località Mercatello, ma subito dopo ha perso quota ed è precipitato. 🔗 Notizieaudaci.it - Incidente ultraleggero in Umbria: muore un uomo di 70 anni, ferito un giovane Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo a Castel RitaldiÈ di un morto e unil tragico bilancio dell’avvenuto nel primo pomeriggio del 1° maggio in, dove unè precipitato poco dopo il decollo. La vittima è undi 70, residente a Trevi (Perugia), che era ai comandi del velivolo.anche il passeggero, undi 22originario della zona, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Terni. Secondo i sanitari, ilnon sarebbe in pericolo di vita, ma si valuta il trasferimento a Perugia. Non risultano legami di parentela tra i due occupanti.L’è precipitato su una clinica veterinaria e su un’aziendaIl velivolo era decollato da un campo volo della zona di Castel Ritaldi, in località Mercatello, ma subito dopo ha perso quota ed è precipitato. 🔗 Notizieaudaci.it

Tragedia in Umbria, ultraleggero si schianta contro un capannone, muore il pilota: passeggero salvo per miracolo - Il dramma a Castel Ritaldi Un grave incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 maggio, nei cieli dell'Umbria, precisamente nella zona industriale di Mercatello, frazione di Castel Ritaldi. Un ultraleggero si è schiantato contro il capannone di un'azienda farmaceutica, provocando la morte del pilota, che è rimasto carbonizzato nell'impatto. Il passeggero si salva gettandosi prima dell'impatto A bordo del velivolo si trovava anche un giovane di circa vent'anni, che è riuscito miracolosamente a salvarsi lanciandosi poco prima dello schianto.

Precipita ultraleggero in Umbria, muore il pilota. Si salva un passeggero: la manovra per evitare lo schianto contro una cisterna di gas - Una persona è morta nell'incidente aereo che ha coinvolto un velivolo leggero in Umbria. I vigili del fuoco di Spoleto e Foligno sono intervenuti in località Mercatello, nel Comune di Castel Ritaldi. L'aereo sarebbe precipitato all'interno di un capannone industriale che ha preso fuoco. L'azienda titolare dell'edificio produce materiali medicali. Il sopravvissuto e la manovra d'emergenza A bordo del velivolo c'era un'altra persona che sarebbe riuscita ad abbandonare l'aereo, quando questo si trovava ancora in volo e prima dell'impatto.

