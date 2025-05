Incidente sull’A1 alle porte di Roma | atterra l’eliambulanza chilometri di code

Incidente sull'A1 all'altezza di Ponza Romano - Soratte. Strada chiusa per le operazioni di soccorso e traffico in tilt: in migliaia intrappolati mentre andavano a fare una gita fuori porta per il 1 maggio. 🔗 sull'A1 all'altezza di Ponzano - Soratte. Strada chiusa per le operazioni di soccorso e traffico in tilt: in migliaia intrappolati mentre andavano a fare una gita fuori porta per il 1 maggio. 🔗 Fanpage.it

