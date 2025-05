Incidente sulla Romea a Ravenna | morto un motociclista

Ravenna, 1 maggio 2025 – Incidente mortale sulla statale Romea a Ravenna con due moto coinvolte insieme ad una automobile, nei pressi dello svincolo della Dir. A perdere la vita un centauro di 67 anni, mentre la moglie che era con lui è rimasta ferita. E’ finito in ospedale ma non in gravi condizioni il giovane di 19 anni che era in sella all’altra moto coinvolta nello schianto. Stando ai primi accertamenti pare che il ragazzo abbia urtato la moto della coppia in un tentativo di sorpasso. I due mezzi di grossa cilindrata viaggiavano in direzione da Ravenna verso Venezia. Subito dopo l’urto la vittima è finita nell’altra corsia, travolta poi dall’auto che sopraggiungeva. Non c’è stato scampo per lui, nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia per le indagini e i rilievi del caso. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Romea a Ravenna: morto un motociclista , 1 maggio 2025 –mortalestatalecon due moto coinvolte insieme ad una automobile, nei pressi dello svincolo della Dir. A perdere la vita un centauro di 67 anni, mentre la moglie che era con lui è rimasta ferita. E’ finito in ospedale ma non in gravi condizioni il giovane di 19 anni che era in sella all’altra moto coinvolta nello schianto. Stando ai primi accertamenti pare che il ragazzo abbia urtato la moto della coppia in un tentativo di sorpasso. I due mezzi di grossa cilindrata viaggiavano in direzione daverso Venezia. Subito dopo l’urto la vittima è finita nell’altra corsia, travolta poi dall’auto che sopraggiungeva. Non c’è stato scampo per lui, nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia per le indagini e i rilievi del caso. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Incidente in auto a Ravenna, morto un ragazzo di 20 anni - Ravenna, 11 febbraio 2025 - Tragedia a Ravenna, un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente poco dopo le 8.30 sulla provinciale Dismano che collega Ravenna a Cesena. Dettagli dell'incidente L’impatto è avvenuto all’altezza della località di Borgo Faina. La vittima era al volante di una Fiat 600 e guidava in direzione di Ravenna. Si è scontrata frontalmente contro una Bmw che procedeva in direzione opposta, verso Cesena. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incidente Ravenna, morto a 19 anni dopo essere uscito di strada con l’auto - Ravenna, 23 febbraio 2025 – Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio in via Cerba, a Sant’Antonio. Nel violento schianto con l’auto ha perso la vita un diciannovenne. Il ragazzo era al volante di una Fiat Panda di colore rosso quando, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di Ravenna, ha perso il controllo della vettura che è volata per diversi metri finendo nel campo adiacente alla strada. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tragico incidente frontale a Ravenna: morto ragazzo di 19 anni - Un terribile scontro frontale tra due automobili ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni oggi, 11 febbraio. L’incidente è avvenuto a Ravenna, nella zona di Borgo Faina, lungo via Dismano. Nonostante i vigili del fuoco abbiano estratto il giovane dalle lamiere, il ragazzo è deceduto poco dopo. Con la Fiat 600 contro una Bmw L’incidente è successo poco dopo le 8, nei pressi dell’aeroporto La Spreta, vicino al ponte di Fosso Ghiaia. 🔗dayitalianews.com

Ne parlano su altre fonti

Incidente sulla Romea a Ravenna: morto un motociclista; Drammatico incidente in moto, muore centauro umbro; Ancora un morto sulla Romea a due passi dal Padovano; Incidente sulla Romea, camion si ribalta e si incendia, morto autista nel ferrarese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Incidente sulla Romea a Ravenna: morto un motociclista - A perdere la vita un centauro di 67 anni, ferita la moglie che era con lui. E’ finito in ospedale ma non in gravi condizioni il giovane di 19 anni che era in sella all’altra moto coinvolta nello schia ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 67enne morto in un incidente sulla Romea - Rai ed i suoi 898 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... 🔗rainews.it

Ravenna, tragico incidente: muore motociclista 58enne - Incidente mortale questa mattina a Ravenna sulla via Romea Nord in zona Bassette, con un motociclista 58enne che ha perso la vita. In tragico ... 🔗corriereromagna.it