Incidente stradale sulla Pesciatina grave un giovane di 23 anni

Incidente poco dopo la mezzanotte di oggi, 1 maggio, lungo la via Pesciatina a Lappato, nel comune di Capannori, provincia di Lucca. Un giovane di 23 anni è stato coinvolto in un sinistro che ha visto la sua auto ribaltarsi, riportando gravi ferite. In seguito al forte impatto, il ragazzo ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca.Prontamente, sul luogo dell'Incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica proveniente da Lucca, l'ambulanza della Misericordia di Capannori, le forze dell'ordine dei carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi e gestito la situazione d'emergenza.

