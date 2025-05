Incidente stradale allo svincolo autostradale | automobile si ribalta

Incidente stradale sulla A4 all'altezza di Volpiano. Un'automobile si è ribaltata dopo essersi immessa in carreggiata dallo svincolo. Il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo dell'auto. L'Incidente è accaduto in direzione Torino. La persona alla guida del mezzo è stata trasportata al.

