Incidente stradale alle porte di Foggia | auto ribaltata all' ingresso di via Manfredonia

Incidente stradale alle porte di Foggia: per cause ancora da accertare, un'autovettura si è ribaltata su un fianco all'ingresso cittadino da via Manfredonia. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 per soccorrere gli eventuali feriti e si è in attesa delle forze dell'ordine per i rilievi.

