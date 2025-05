Incidente nella notte auto finisce contro un muro | estratti due bambini

Incidente stradale.L'Incidente ha visto coinvolto un veicolo il quale è finito contro un muro. I. 🔗 Firenzetoday.it - Incidente nella notte, auto finisce contro un muro: estratti due bambini I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti ieri sera alle 23.45 nel Comune di Dicomano sulla strada provinciale 551 al chilometro 21,4 per unstradale.L'ha visto coinvolto un veicolo il quale è finitoun. I. 🔗 Firenzetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Spaventoso incidente nella notte: auto finisce capovolta nel cortile di un’abitazione. Ferito un giovane di 30 anni soccorso da 118 e Vigili del Fuoco. E’ successo tra Latina Scalo e Sezze - Il volo della Volkswagen T-Roc e l’intervento dei soccorsi Una notte di paura tra Latina Scalo e Sezze Scalo, dove un’auto è finita ribaltata nel cortile di una casa privata, dopo una carambola spettacolare seguita all’impatto con un altro veicolo. Il tutto è avvenuto in strada del Murillo, poco dopo la mezzanotte, in prossimità degli Archi di San Lidano. Alla guida della vettura, una Volkswagen T-Roc, si trovava un uomo di 30 anni residente a Sezze, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso, sebbene le sue condizioni non risultino gravi. 🔗dayitalianews.com

Incidente nella notte, auto esce di strada e finisce nel canale - Massa Marittima (Grosseto), 21 aprile 2025 – Questa mattina vigili del fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti nel comune di Massa Marittima, in località Marsiliana, per la rimozione di un’autovettura finita all’interno di un fosso canale nella notte scorsa. L’uscita di strada è avvenuta per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, presenti anch’essi sul posto. 🔗lanazione.it

Massa Marittima: incidente nella notte, auto finisce nel canale (foto) - L’uscita di strada è avvenuta per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, presenti anch’essi sul posto L'articolo Massa Marittima: incidente nella notte, auto finisce nel canale (foto) proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente nella notte, auto finisce contro un muro: estratti due bambini; Auto finisce fuoristrada, feriti due 19enni; Incidente sulla SS7 Ofantina: scontro tra due veicoli, un'auto finisce contro un bar a Nusco; Doppio incidente nella notte, un'auto finisce nel fosso. Un'altra si scontra contro un palo della luce. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Auto finisce fuoristrada, feriti due 19enni - Terranuova Bracciolini (Arezzo), 28 aprile 2025 – Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Poco dopo ... 🔗msn.com

Auto finisce contro la vetrina di un bar, quattro feriti - Due auto si sono tamponate e una è finita contro il locale pubblico di una stazione di servizio in provincia di Avellino. I feriti non sono in pericolo di vita ... 🔗gazzetta.it

Auto finisce contro un bar, 4 feriti nell'Avellinese - È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi la notte scorsa sulla Statale Ofantina bis, nel territorio del comune di Nusco, in provincia di Avellino. (ANSA) ... 🔗msn.com