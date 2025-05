Incidente in tangenziale auto-moto traffico in tilt | segnalati 4 km di coda

Incidente in tangenziale nella mattina di giovedì 1° maggio. Coinvolte un'auto e una moto. Due i feriti portati in ospedale in codice giallo e verde. Sul tratto interessato segnalati almeno 4 chilometri di coda.L'IncidenteLo schianto è avvenuto sulla tangenziale Ovest intorno alle 11.45. 🔗 Milanotoday.it - Incidente in tangenziale auto-moto, traffico in tilt: segnalati 4 km di coda innella mattina di giovedì 1° maggio. Coinvolte un'e una. Due i feriti portati in ospedale in codice giallo e verde. Sul tratto interessatoalmeno 4 chilometri di.L'Lo schianto è avvenuto sullaOvest intorno alle 11.45. 🔗 Milanotoday.it

Su altri siti se ne discute

Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos - Un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta ha provocato il caos nella mattinata di oggi, martedì 15 aprile 2025, sulle tangenziali nord e sud. Si è trattato di un tamponamento a catena fra tre auto (tra cui sicuramente una Alfa Romeo e una Opel Corsa) avvenuto in corsia di sorpasso a... 🔗torinotoday.it

Incidente in tangenziale a Rivalta di Torino: scontro tra auto e tir nello svincolo, traffico nel caos - Caos nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio 2025, sulla tangenziale sud di Torino per un incidente avvenuto nella corsia di immissione dello svincolo Sito Interporto, sul territorio comunale di Rivalta di Torino, in direzione nord Milano-Aosta. Si è trattato dello scontro tra un'auto... 🔗torinotoday.it

Incidente sulla Tangenziale Nord di Modena: traffico bloccato in direzione SS12 - A causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 724 Dir “Tangenziale nord di Modena e diramazione per Sassuolo”, al km 6,900, la carreggiata in direzione dello svincolo SS12 è momentaneamente chiusa al traffico. Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli e ha... 🔗modenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente in tangenziale auto-moto, traffico in tilt: segnalati 4 km di coda; Desenzano, violento scontro auto - moto sulla Sp11: tre feriti, paura per una tredicenne; Incidente in tangenziale: scontro auto-moto, un ferito. Galleria chiusa e traffico paralizzato; Schianto auto-moto, un ferito e caos traffico in tangenziale: coda d 3 km. 🔗Ne parlano su altre fonti

Traffico bloccato in tangenziale a Milano per un incidente - Coda di almeno due chilometri sulla Tangenziale Nord di Milano (A52) per un incidente stradale, mercoledì pomeriggio, poco prima delle 16. Un'auto e una moto si sono scontrati nel tratto tra le uscite ... 🔗milanotoday.it

Incidente tra camion in tangenziale a Milano: oltre 5 km di coda - Lo schianto ha provocato un serpentone di auto in coda lungo 5 chilometri (in aumento), tra le uscite Ss 414 Val Tidone/Milano Vigentina e Ss 35 Pavia/Milano Ticinese, in direzione A8. Sul posto è ... 🔗milanotoday.it

Messina, incidente in tangenziale: un ferito e traffico in tilt - Caos sulla tangenziale di Messina a causa ... Sul posto le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco. L’incidente ha provocato problemi di traffico con gravissimi disagi per gli automobilisti ... 🔗strettoweb.com