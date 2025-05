Incidente frontale fra Capaccio e Albanella | cinque feriti ci sono anche due bambini

Incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Ponte Barizzo, nel territorio comunale di Capaccio Paestum, nei pressi del caseificio "La Perla". Lo scontro frontale ha coinvolto due vetture: un’Audi Q3 con a bordo cinque persone, tra cui due bambini, e una Fiat Punto con un solo. 🔗 Salernotoday.it - Incidente frontale fra Capaccio e Albanella: cinque feriti, ci sono anche due bambini Un gravestradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Ponte Barizzo, nel territorio comunale diPaestum, nei pressi del caseificio "La Perla". Lo scontroha coinvolto due vetture: un’Audi Q3 con a bordopersone, tra cui due, e una Fiat Punto con un solo. 🔗 Salernotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Incidente frontale tra auto sulla Via del Mare: due feriti in ospedale - Paura, questa mattina, lungo la Via del Mare a Castellabate, dove due automobili (Renault Megane e Peugeot 2008) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Peugeot 2008 è uscita fuori dalla carreggiata. I soccorsi Sul posto sono giunti i... 🔗salernotoday.it

Grave incidente stradale nel Bergamasco, scontro frontale tra auto e camion: un morto e due feriti - Questa mattina, venerdì 28 febbraio, si è verificato un grave incidente stradale sulla SP 49 ad Ardesio, in provincia di Bergamo. Nello scontro frontale tra un'automobile e un camion, ha perso la vita un uomo di 61anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente frontale tra due auto in provincia di Avellino: feriti una donna di 58 anni e un ragazzo di 22 - Un incidente che ha coinvolto due auto si è verificato nel pomeriggio odierna a Guardia dei Lombardi: due i feriti, che sono stati trasportati in ospedale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Incidente frontale fra Capaccio e Albanella: cinque feriti, ci sono anche due bambini; Due incidenti nel Cilento: feriti a Capaccio Paestum e Albanella; Frontale auto contro moto nel Cilento: resta in prognosi riservata il biker 39enne; Capaccio Paestum, frontale a Ponte Barizzo: 6 feriti tra cui due bambini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media