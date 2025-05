Incidente aereo in Umbria | un morto e un ferito grave a Castel Ritaldi

Incidente aereo che ha coinvolto un velivolo leggero, in Umbria. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno - che ne danno notizia - sono intervenute in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. Secondo le prime informazioni, l'aeromobile è precipitato all'interno di un capannone industriale di un'azienda che produce materiali medicali.A bordo del velivolo si trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l'altro è riuscito ad abbandonare l'aereo in volo prima dell'impatto ed è stato soccorso.L'Incidente ha provocato un principio d'incendio, parzialmente esteso alla struttura coinvolta. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 per il trasporto urgente del ferito. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso.

