Inchiesta Ultras, Zampini non ci sta dopo la sanzione all’Inter: ecco cosa ha detto e il paragone con la JuveIl giornalista Zampini ha analizzato a Juventibus quanto accaduto in casa Inter facendo il paragone con la Juve per quanto riguarda l’Inchiesta Ultras.PAROLE – «Abbiamo un caso a dir bene analogo con l’ex presidente della Juve che stava lottando per vincere tutti i trofei, si era trovato in commissione antimafia di fronte a intercettazioni inventate, si è trovato davanti a una richiesta di 30 mesi di squalifica finita su tutti i giornali. Siamo di fronte a una sanzione che non è una sanzione, Media completamente assenti, non c’è fango, quasi una benedizione». .com 🔗 Juventusnews24.com - Inchiesta Ultras, Zampini non ci sta: «Siamo di fronte a una sanzione che non è una sanzione ma una benedizione. Media completamente assenti. Invece la Juve…» non ci sta dopo laall’Inter: ecco cosa ha detto e il paragone con la JuveIl giornalistaha analizzato a Juventibus quanto accaduto in casa Inter facendo il paragone con la Juve per quanto riguarda l’.PAROLE – «Abbiamo un caso a dir bene analogo con l’ex presidente della Juve che stava lottando per vincere tutti i trofei, si era trovato in commissione antimafia dia intercettazioni inventate, si è trovato davanti a una richiesta di 30 mesi di squalifica finita su tutti i giornali.dia unache non è una, non c’è fango, quasi una». .com 🔗 Juventusnews24.com

Inchiesta Ultras, Gravina categorico: «Tutti i condannati non possono entrare negli stadi» - di RedazioneInchiesta Ultras, Gravina categorico: «Tutti i condannati non possono entrare negli stadi» Le parole del presidente della FIGC Sulla questione ultras e violenza negli stadi, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato cosi: LE PAROLE– «Siamo stati convocati dal ministro Matteo Piantedosi, come sempre saremo presenti per dare il nostro contributo. Noi riteniamo che il calcio ha bisogno di ritrovare maggiore serenità nei luoghi dove viene enfatizzato il concetto più importante della dimensione sociale del nostro sport che è l’accoglienza. 🔗internews24.com

Inchiesta ultras: Beretta e altri 5 arrestati per omicidio Boiocchi - Milano, 11 apr. (LaPresse) – Andrea Beretta è stata arrestato per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, l’ex capo della curva dell’Inter ucciso a colpi d’arma da fuoco sotto casa sua la sera del 29 ottobre 2022 prima della partita Inter-Sampdoria. La squadra mobile di Milano ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del leader della Nord già detenuto per associazione a delinquere e per l’omicidio dell’esponente della ‘ndrangheta Antonio Bellocco, e nei confronti di altre 5 persone coinvolte come esecutori e mandati dell’omicidio. 🔗lapresse.it

Sanremo, polemica su Fedez. Conti: "Inchiesta ultras? Non è indagato" - Il direttore artistico tira dritto: "Sono garantista e non faccio il giudice". Polemiche anche sul voto della sala stampa 🔗ilgiornale.it

Inter e Milan patteggiano nell’inchiesta ultras: squalifiche e multe per club e tesserati - Inter e Milan patteggiano con la FIGC per l’inchiesta ultras: squalificati Calhanoglu e Inzaghi, multe ai club e ai dirigenti coinvolti. 🔗milanosportiva.com

Inchiesta ultras, ecco perchè Calhanoglu è stato squalificato: dall'incontro non autorizzato all'articolo violato - Tra campo e tribunale. L'Inter sta vivendo i giorni più caldi della sua stagione con la squadra che, reduce dal pareggio di Barcellona, è impegnata nella volata scudetto con un occhio alla Champions L ... 🔗informazione.it

Inchiesta Ultras, oltre le squalifiche ammende per Inter e Milan - Nel comunicato ufficiale della FIGC, dopo i patteggiamenti dei vari soggetti coinvolti nell'inchiesta ultras, per i rapporti di alcuni calciatori o allenatori di Inter e Milan con i capi del ... 🔗tuttojuve.com