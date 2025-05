Inchiesta ultras squalificati Calhanoglu e Inzaghi per una giornata | quando va scontata

ultras nerazzurri e rossoneri con Inter e Milan. Almeno sul piano sportivo. Infatti, Simone Inzaghi e Calhanoglu hanno. 🔗 Ilmessaggero.it - Inchiesta ultras, squalificati Calhanoglu e Inzaghi per una giornata: quando va scontata C?è un nuovo aggiornamento sul caso dei rapporti tra glinerazzurri e rossoneri con Inter e Milan. Almeno sul piano sportivo. Infatti, Simonehanno. 🔗 Ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Inchiesta Inter-Milan-Ultras, i deferimenti a marzo, Calhanoglu e Calabria posizioni più a rischio (Gazzetta) - Calhanoglu e Calabria posizioni più a rischio: inchiesta Inter-Milan-Ultras, i deferimenti a marzo, (Gazzetta) Scrive la Gazzetta dello Sport che la Procura federale si muove spedita nelle indagini sul processo ultras, ovvero la parte legata alla giustizia sportiva dell’inchiesta Doppia Curva avviata dai pm di Milano. Che Nel corso della prossima settimana si tireranno le fila del processo e verranno preparati gli avvisi di conclusione indagine che precedono i deferimenti. 🔗ilnapolista.it

Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano con la procura della Figc: una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu - Inter e Milan hanno deciso di patteggiare con la procura della Figc nell’ambito del ramo sportivo dell’inchiesta «Doppia curva», avviata dai pm di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui tra i nerazzurri ci sarebbero due squalifiche in arrivo: una per il centrocampista Hakan Calhanoglu e l’altra per l’allenatore Simone Inzaghi. Entrambi salteranno la prossima partita dell’Inter, in programma sabato 3 maggio a San Siro contro l’Hellas Verona. 🔗open.online

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: un turno di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi, multa per Zanetti - Un turno di squalifica per Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi. Una multa per le società Inter e Milan. Così come per il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Finisce praticamente in un nulla di fatto il filone sportivo dell’inchiesta sugli ultras di San Siro. Fatta eccezione per Davide Calabria, sia i club che i tesserati coinvolti hanno scelto – come prevedibile – la strada del patteggiamento prima del deferimento: un accordo sulla pena con la Procura federale che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, prevede una sanzione automaticamente dimezzata. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno; Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati per una partita, multe ai club; Perchè Calhanoglu e Inzaghi squalificati in Inter-Verona? L'inchiesta ultras e il patteggiamento; Inchiesta ultras, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: squalificati per una giornata. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inchiesta ultras, squalificati Calhanoglu e Inzaghi per una giornata - C’è un nuovo aggiornamento sul caso dei rapporti tra gli ultras nerazzurri e rossoneri con Inter e Milan. Almeno sul piano sportivo. Infatti, Simone Inzaghi e Calhanoglu ... 🔗ilmessaggero.it

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno ... 🔗tg24.sky.it

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: un turno di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi, multa per Zanetti - Un turno di squalifica per Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi. Una multa per le società Inter e Milan. Così come per il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Finisce praticamente in un nulla di fat ... 🔗ilfattoquotidiano.it