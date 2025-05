Inchiesta ultras niente processo Milan e Inter patteggiano | squalifiche e maxi-multe in serie A

Milan e Inter e ovviamente i loro tesserati che erano stati coinvolti nell’Inchiesta della Procura di Milano sulle curve di entrambe le tifoserie, alla fine hanno deciso di patteggiare con la giustizia sportiva. squalifiche e sanzioni per tutti anche per chi dovrà giocare in campionato.Inchiesta ultras, niente processo Milan e Inter patteggiano: squalifiche e maxi-multe in serie A (Ansa Foto) Cityrumors.itIl filone è quello famoso e relativo all’Inchiesta Doppia Curva avviata dai pm di Milano e per quel che riguarda il ramo sportivo dove da mesi si era mossa e stava indagando la Procura federale della Figc. 🔗 Cityrumors.it - Inchiesta ultras, niente processo Milan e Inter patteggiano: squalifiche e maxi-multe in serie A Le due società hanno scelto il male minore anche se i tesserati di entrambi i club pagheranno dazio e sanzioni ma meno di quello previstoTanto rumore per nulla. O meglio, un po’ di rumore ci sarà ma meno rispetto a quello che si pensava e che soprattutto prevedono le norme. Ma le decisioni prese sono comunque dure, anche perchée ovviamente i loro tesserati che erano stati coinvolti nell’della Procura dio sulle curve di entrambe le tifo, alla fine hanno deciso di patteggiare con la giustizia sportiva.e sanzioni per tutti anche per chi dovrà giocare in campionato.inA (Ansa Foto) Cityrumors.itIl filone è quello famoso e relativo all’Doppia Curva avviata dai pm dio e per quel che riguarda il ramo sportivo dove da mesi si era mossa e stava indagando la Procura federale della Figc. 🔗 Cityrumors.it

