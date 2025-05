Inchiesta ultras Inter e Milan patteggiano con la procura della Figc | una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu

Inter e Milan hanno deciso di patteggiare con la procura della Figc nell’ambito del ramo sportivo dell’Inchiesta «Doppia curva», avviata dai pm di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui tra i nerazzurri ci sarebbero due squalifiche in arrivo: una per il centrocampista Hakan Calhanoglu e l’altra per l’allenatore Simone Inzaghi. Entrambi salteranno la prossima partita dell’Inter, in programma sabato 3 maggio a San Siro contro l’Hellas Verona. Alla squalifica di una giornata si sommerà anche una multa, non solo per i due diretti Interessati ma anche per i club, colpevoli di «responsabilità oggettiva».Una giornata di squalifica per Inzaghi e CalhanogluInzaghi e Calhanoglu, scrive ancora il Corriere, sono colpevoli di aver violato l’articolo 25 comma 10 del Codice, che prevede il divieto di avere rapporti con «esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società». 🔗 hanno deciso di patteggiare con lanell’ambito del ramo sportivo dell’«Doppia curva», avviata dai pm dio. Lo riporta il CorriereSera, secondo cui tra i nerazzurri ci sarebbero due squalifiche in arrivo: una per il centrocampista Hakane l’altra per l’allenatore Simone. Entrambi salteranno la prossima partita dell’, in programma sabato 3 maggio a San Siro contro l’Hellas Verona. Alladi unasi sommerà anche una multa, non solo per i due direttiessati ma anche per i club, colpevoli di «responsabilità oggettiva».Unadiper, scrive ancora il Corriere, sono colpevoli di aver violato l’articolo 25 comma 10 del Codice, che prevede il divieto di avere rapporti con «esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società». 🔗 Open.online

