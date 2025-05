Inchiesta Curve | un turno di stop per Inzaghi e Chalanoglu

Inzaghi e Hakan Calhanoglu salteranno la prossima partita di campionato sabato sera a San Siro contro il Verona dopo aver patteggiato con la Procura federale questa squalifica nell’ambito dell’Inchiesta sulle Curve di Inter e Milan. Al tecnico e al centrocampista turco dei nerazzurri sono state inflitte anche ammende rispettivamente di 15 e 30 mila euro e un’altra ammenda di 70mila euro. 🔗 Feedpress.me - Inchiesta Curve: un turno di stop per Inzaghi e Chalanoglu Simonee Hakan Calhanoglu salteranno la prossima partita di campionato sabato sera a San Siro contro il Verona dopo aver patteggiato con la Procura federale questa squalifica nell’ambito dell’sulledi Inter e Milan. Al tecnico e al centrocampista turco dei nerazzurri sono state inflitte anche ammende rispettivamente di 15 e 30 mila euro e un’altra ammenda di 70mila euro. 🔗 Feedpress.me

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inchiesta Curve, un turno di stop a Inzaghi e Calhanoglu: multe per Inter e Milan - Inzaghi e Calhanoglu hanno patteggiato con la Procura Federale e salteranno la sfida di campionato contro il Verona. Multe per responsabilità oggettiva per Inter e Milan 🔗ilgiornale.it

Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano: turno di stop e multe per Inzaghi e Calhanoglu - Un turno di stop a testa, e rispettivamente 15mila e 390mila euro di multa, per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in seguito all’inchiesta ultras. Sanzioni da 70mila euro per l’Inter e 30mila euro per il Milan. Sono alcune delle pene, diramate con un comunicato dalla Figc, dopo i patteggiamenti nell’inchiesta della Procura Federale nata dall’indagine penale Dda di Milano ‘Doppia curva’ sugli affari del tifo organizzato milanese. 🔗lapresse.it

Inchiesta Curve, due tesserati dell’Inter patteggiano: scatta subito la squalifica - Arriva la decisione della Procura della FIGC a seguito del patteggiamento dei due nerazzurri, multa e squalifica per loro. L’inchiesta “Doppia Curva” della Procura della Repubblica di Milano di qualche mese fa aveva portato all’azzeramento dei vertici delle curve di Inter e Milan. La Procura della Figc, tuttavia, ha continuato a lavorare sul caso per valutare eventuali ripercussioni in ambito di giustizia sportiva. 🔗rompipallone.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inchiesta curve, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi 1 turno stop; Inchiesta Curve, un turno di stop a Inzaghi e Calhanoglu: multe per Inter e Milan; Inchiesta sulle curve, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi 1 turno di stop, ammende per i club; Inchiesta Curve: un turno stop per Inzaghi e Chalanoglu. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inchiesta Curve, un turno di stop a Inzaghi e Calhanoglu: multe per Inter e Milan - Inzaghi e Calhanoglu hanno patteggiato con la Procura Federale e salteranno la sfida di campionato contro il Verona. Multe per responsabilità oggettiva per Inter e Milan ... 🔗msn.com

Inchiesta curve,Inter Milan patteggiano: Inzaghi 1 turno stop - - Una giornata di squalifica per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, ammende rispettivamente di 15 e 30 mila euro e 70mila per l’Inter. Multa di 30mila euro per il Milan. Sono le sanzioni rese note dal ... 🔗msn.com

Inchiesta Curve: un turno stop per Inzaghi e Chalanoglu - Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu salteranno la prossima partita di campionato sabato sera a San Siro contro il Verona dopo aver patteggiato con la Procura ... 🔗msn.com