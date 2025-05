Inchiesta curve | squalifiche e multe per Calhanoglu Zanetti Inzaghi e i club

Inzaghi e Hakan Calhanoglu, ammende per 15 e 30mila euro e 70mila per l'Inter, altri 30mila per il Milan. Si tratta delle sanzioni della Figc comminate in seguito al patteggiamento con la Procura federale nell'ambito di uno dei filoni dell'Inchiesta su curve e. 🔗 Milanotoday.it - Inchiesta curve: squalifiche e multe per Calhanoglu, Zanetti, Inzaghi e i club Una giornta di squalifica per Simonee Hakan, ammende per 15 e 30mila euro e 70mila per l'Inter, altri 30mila per il Milan. Si tratta delle sanzioni della Figc comminate in seguito al patteggiamento con la Procura federale nell'ambito di uno dei filoni dell'sue. 🔗 Milanotoday.it

Inchiesta curve, pioggia di squalifiche e multe per Inter e Milan: in due out col Verona - Due tesserati nerazzurri hanno patteggiato con la Procura Federale una squalifica sul campo e salteranno il match di sabato L’Inter torna da Barcellona con una valigia di gol, subiti ma anche segnati. E una marea di sensazioni, di aver di fronte una squadra dal potenziale offensivo clamoroso ma anche tremendamente vulnerabile. Il 3-3 è sicuramente un ottimo risultato considerando le occasioni create dai blaugrana, anche se resta un po’ di rammarico per quel gol annullato per una punta di scarpino. 🔗calciomercato.it

Inchiesta Curve, due tesserati dell’Inter patteggiano: scatta subito la squalifica - Arriva la decisione della Procura della FIGC a seguito del patteggiamento dei due nerazzurri, multa e squalifica per loro. L’inchiesta “Doppia Curva” della Procura della Repubblica di Milano di qualche mese fa aveva portato all’azzeramento dei vertici delle curve di Inter e Milan. La Procura della Figc, tuttavia, ha continuato a lavorare sul caso per valutare eventuali ripercussioni in ambito di giustizia sportiva. 🔗rompipallone.it

Inchiesta curve: Milan e Inter parte civile, ma restano dubbi sui legami con gli ultras - Milan e Inter hanno scelto di costituirsi come parte civile nell’inchiesta delle curve di San Siro, ma questa decisione solleva numerosi dubbi 🔗pianetamilan.it

