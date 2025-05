Inchiesta Curve Oppini polemico | Più che due pesi e due misure due divise e due misure Il paragone tra Inter e la penalizzazione della Juve

Inchiesta Curve, Oppini polemico sul caso che sta coinvolgendo l’Inter: il parallelismo con quanto accaduto alla JuveIl giornalista Oppini ha commentato polemicamente quanto sta accadendo in casa Inter facendo un paragone con quanto era successo alla Juve e le decisioni di Chiné.PAROLE – «Anche il famigerato articolo 4 della Giustizia Sportiva (quello utilizzato da Chiné per penalizzare la Juventus) scopriamo oggi che può essere tranquillamente applicato in maniere totalmente differenti. Più che due pesi e due misure, due divise due misure». .com 🔗 Juventusnews24.com - Inchiesta Curve, Oppini polemico: «Più che due pesi e due misure, due divise e due misure». Il paragone tra Inter e la penalizzazione della Juve sul caso che sta coinvolgendo l’: il parallelismo con quanto accaduto allaIl giornalistaha commentato polemicamente quanto sta accadendo in casafacendo uncon quanto era successo allae le decisioni di Chiné.PAROLE – «Anche il famigerato articolo 4Giustizia Sportiva (quello utilizzato da Chiné per penalizzare lantus) scopriamo oggi che può essere tranquillamente applicato in maniere totalmente differenti. Più che duee due, duedue». .com 🔗 Juventusnews24.com

