Inchiesta Curve Inzaghi e Calhanoglu patteggiano | ecco cosa comporta!

Inchiesta Curve di Inter e Milan. Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu patteggiano con la Procura: ecco cosa comporta questo per i due nerazzurri.PRIMI RISVOLTI – L'Inchiesta Curve della Procura di Milano, che ha riguardato le tifoserie organizzate di Inter e Milan, è arrivata a una prima conclusione. La notizia di giornata, all'indomani dell'impresa compiuta a Barcellona, riguarda principalmente Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. I due hanno patteggiato con la Procura Federale per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva. Si tratta dell'articolo 4, che riguarda lealtà probità e correttezza, e dell'articolo 25 comma 10, che vieta di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi sostenitori che non appartengono ad associazioni convenzionate con la società.

Calhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani - di RedazioneCalhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani per il match di Champions League La scelta del regista per Simone Inzaghi resta ancora in bilico. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport, in vista della trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, l’allenatore dell’Inter ha ancora qualche incertezza su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è allenato regolarmente con il resto della squadra ed è disponibile, ma non è da escludere che alla fine il tecnico possa preferirgli Kristjan Asllani. 🔗internews24.com

Inzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» - di RedazioneInzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» Le parole del tecnico dell’Inter Intervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi, ha parlato cosi: GIOCARE IN EMERGENZA– «Beh, senz’altro. Abbiamo disputato tante partite, abbiamo lavorato; adesso abbiamo qualche defezione, purtroppo tutti nello stesso settore. 🔗internews24.com

Inchiesta curve: Milan e Inter parte civile, ma restano dubbi sui legami con gli ultras - Milan e Inter hanno scelto di costituirsi come parte civile nell’inchiesta delle curve di San Siro, ma questa decisione solleva numerosi dubbi 🔗pianetamilan.it

