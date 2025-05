Inchiesta curve Inter e Milan patteggiano con la procura sportiva Per Inzaghi e Calhanoglu una giornata di squalifica

Milano, 1 maggio 2025 – Mentre il filone penale dell'Inchiesta sulle curve va avanti, quello sportivo giunge a un primo importante passaggio. Sotto la lente c'erano i rapporti tra ultrà e giocatori di Inter e Milan. Ebbene, i due club e i loro tesserati coinvolti nell'Inchiesta hanno scelto di patteggiare con la procura Figc, come scrivono diverse testate tra cui SportMediaset e La Gazzetta dello Sport. La procura ha accettato l'accordo prima ancora di procedere con i deferimenti: in base al Codice di Giustizia sportiva in questi casi la sanzione viene automaticamente dimezzata. I tesserati erano stati ascoltati nelle scorse settimane dal procuratore federale Chinè, trovando un accordo prima del dibattimento evitando di arrivare a processo e ottenendo metà sanzione.Inchiesta curve: rito abbreviato per il fratello di Lucci, l'ex bodyguard di Fedez e BonissiNel dettaglio, l'allenatore Simone Inzaghi e il centrocampista Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la procura federale una giornata di squalifica in campionato, da scontare subito, sabato contro il Verona, e una multa – 15mila euro il tecnico, 30mila euro giocatore - per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva: l'articolo 4, quello sulla lealtà, probità e correttezza, e l'articolo 25 comma 10, che vieta di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società.

