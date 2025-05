Incendio nel Milanese in fiamme due mezzi di lavoro nel parco | è doloso

parco Cabassina di Corsico, nel Milanese. La denuncia arriva proprio dall'Amministrazione comunale. Il rogoLe fiamme, stando a quanto appreso, hanno avvolto i due mezzi degli operatori che sono al lavoro in questi giorni per.

Cosa riportano altre fonti

Grosso incendio nella notte a Cantù: tetto in fiamme, due anziani evacuati - Momenti di paura ieri sera in via Tito Speri, dove un incendio ha devastato il tetto di un'abitazione civile. L'allarme è scattato alle 22.45, richiedendo un intervento urgente dei vigili del fuoco. Quattro squadre, provenienti dalle sedi di Cantù, Lomazzo e Como, hanno lavorato per spegnere le... 🔗quicomo.it

Incendio a Grumello: due auto in fiamme in piena notte - Grumello del Monte. Un incendio che ha colpito due auto ha svegliato in piena notte i residenti della zona di via Signorelli, poco dopo la mezzanotte, tra domenica e lunedì 17 marzo. I due veicoli sono andati distrutti dalle fiamme, mentre un terzo è stato coinvolto marginalmente, subendo comunque gravi danni. Ancora ignote le cause che hanno portato al rogo, avvenuto proprio ai piedi di un condominio: gli inquilini sono stati svegliati dalle fiamme. 🔗bergamonews.it

Incendio nella notte a Borgo San Lorenzo: fiamme in un appartamento, evacuate due famiglie - Firenze, 16 aprile 2025 - Un violento incendio è scoppiato la scorsa notte, intorno alle 2.10, in un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina terra tetto in via Caduti di Montelungo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Le fiamme, alte e visibili dalle finestre, hanno avvolto l’intera abitazione, generando un denso fumo che ha reso necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

