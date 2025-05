Lanazione.it - Incendio LucyPlast a Umbertide, diossine sotto i limiti di legge

Perugia, 1 maggio 2025 – A seguito dell’che ha interessato il 20 aprile scorso la ditta, situata nella zona industriale di, arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione ambientale e sanitaria. Le autorità preposte, Usl 1 e Arpa, hanno reso noti i risultati delle ulteriori analisi condotte su alimenti di origine vegetale e animale, che confermano valori die policlorobifenili largamente inferiori aidi.Alla luce di tali evidenze, è stata proposta ai sindaci dei comuni coinvolti la revoca di tutti i divieti disposti in via precauzionale nei giorni immediatamente successivi all’evento. Le ordinanze sindacali avevano infatti imposto il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati, di funghi epigei spontanei, oltre al divieto di pascolo e di utilizzo di foraggi e cereali coltivati all’esterno per alimentazione animale. 🔗 Lanazione.it