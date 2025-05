Incendio in uno scantinato adibito a garage i vigili del fuoco limitano i danni

vigili del fuoco anche nella giornata della festività dei lavoratori. Poco dopo le 9, infatti, una squadra dei caschi rossi del distaccamento di Gallipoli è dovuta intervenire in località Posto Rosso, nel territorio del comune di Alliste, per la segnalazione.

