Incendio doloso al cantiere del parco Cabassina a Corsico Il sindaco | Non ci facciamo intimidire

Corsico (Milano), 1 maggio 2025 – Atto vandalico a Corsico, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Con favore del buio sono stati incendiati due mezzi degli operatori che stanno lavorando per riqualificare il parco Cabassina. Le fiamme hanno avvolto i due mezzi pesanti e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che i roghi si propagassero all’interno del parco.La nota dell’amministrazione comunale non lascia spazio a dubbi: “Un atto gravissimo e molto pericoloso, che colpisce i lavoratori, l’Amministrazione e tutta la comunità. Un tentativo di sabotaggio mirato, messo in atto da delinquenti che evidentemente cercano di ostacolare e danneggiare chi lavora con impegno, ogni giorno, per tutta la comunità. Grazie ai carabinieri intervenuti sul posto, insieme alla Dirigente, al sindaco Stefano Martino Ventura e all’assessore Maurizio Magnoni. 🔗 Ilgiorno.it - Incendio doloso al cantiere del parco Cabassina a Corsico. Il sindaco: “Non ci facciamo intimidire” (Milano), 1 maggio 2025 – Atto vandalico a, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Con favore del buio sono stati incendiati due mezzi degli operatori che stanno lavorando per riqualificare il. Le fiamme hanno avvolto i due mezzi pesanti e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che i roghi si propagassero all’interno del.La nota dell’amministrazione comunale non lascia spazio a dubbi: “Un atto gravissimo e molto pericoloso, che colpisce i lavoratori, l’Amministrazione e tutta la comunità. Un tentativo di sabotaggio mirato, messo in atto da delinquenti che evidentemente cercano di ostacolare e danneggiare chi lavora con impegno, ogni giorno, per tutta la comunità. Grazie ai carabinieri intervenuti sul posto, insieme alla Dirigente, alStefano Martino Ventura e all’assessore Maurizio Magnoni. 🔗 Ilgiorno.it

