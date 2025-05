Incendio boschivo nel torinese | vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Incendio boschivo tra Baldissero Canavese e Vidracco. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 maggio 2025. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di spegnere le fiamme che si stanno propagando. Al momento sul posto ci sono i vigili del fuoco di. 🔗 Torinotoday.it - Incendio boschivo nel torinese: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme tra Baldissero Canavese e Vidracco. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 maggio 2025. Numerose squadre deidelsono impegnate nel tentativo dileche si stanno propagando. Al momento sul posto ci sono ideldi. 🔗 Torinotoday.it

Su altri siti se ne discute

Incendio boschivo in Val Venosta: 100 ettari in fiamme, vigili del fuoco in azione - In val Venosta, in Alto Adige, da ieri bruciano 100 ettari di bosco. 400 vigili del fuoco e cinque elicotteri stanno lottando contro le fiamme in una zona impervia, di difficile accesso. Una grande sfida è l'approvvigionamento di acqua per lo spegnimento. Il fotografo-pompiere David Ceska ha immortalato scene drammatiche, come un cerbiatto spaventato e in difficoltà tra le ceneri, gli elicotteri che sorvolano a bassa quota gli alberi in fiamme e i colleghi-pompieri che in un paesaggio apocalittico spengono i focolai. 🔗quotidiano.net

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

Incendio al deposito di legno in un'azienda di Bicinicco: vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere le fiamme alimentate dal forte vento - BICINICCO (UDINE) - Incendio nel deposito di scarti di legno a Bicinicco, in provincia di Udine. Le fiamme sono divampate verso mezzogiorno da un cumulo di scarti della lavorazione del... 🔗ilgazzettino.it

Approfondimenti da altre fonti

Incendio boschivo nel Torinese, vigili del fuoco al lavoro; Incendio boschivo nel torinese: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme; Basta incendi boschivi, apre a Cuorgnè il primo distaccamento rurale dei Vigil del fuoco; Incendio boschivo sulle montagne di Cumiana, il sindaco: È sicuramente doloso, ci sono almeno quattro inneschi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incendio boschivo nel Torinese, vigili del fuoco al lavoro - Diverse squadre dei vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte sono impegnate dal primo pomeriggio nello spegnimento di un incendio boschivo tra Baldissero Canavese e Vidracco, nel Torinese. L'allarme ... 🔗torino.repubblica.it

Fiamme tra i boschi di Baldissero e Vidracco: maxi intervento dei Vigili del Fuoco - Incendio scoppiato nel primo pomeriggio del Primo Maggio: rischio propagazione, decine di uomini in azione contro il fuoco ... 🔗giornalelavoce.it

Brucia nella notte a Settimo Torinese un'auto a gpl: carabinieri e vigili del fuoco sul posto, ma nessun ferito - I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti questa notte poco dopo le 3 a Settimo Torinese in un cortile condominiale: all'interno, infatti, è stato segnalato un incendio di una vettura privata alim ... 🔗torinoggi.it