Incendio al Woody Pub di via Asseggiano vigili del fuoco in azione

Woody Pub di via Asseggiano, a Chirignago. Oggi, alle 16 circa, è scattato l’allarme per l’Incendio del locale che ha coinvolto la parte esterna del giardino con pergolato e materiale vario. Al piano superiore una donna, in seguito allo spavento, ha chiesto di essere vista dal personale. 🔗 Veneziatoday.it - Incendio al Woody Pub di via Asseggiano, vigili del fuoco in azione Fiamme alPub di via, a Chirignago. Oggi, alle 16 circa, è scattato l’allarme per l’del locale che ha coinvolto la parte esterna del giardino con pergolato e materiale vario. Al piano superiore una donna, in seguito allo spavento, ha chiesto di essere vista dal personale. 🔗 Veneziatoday.it

Incendio al Woody Pub in via Asseggiano, una colonna di fumo nero nel cielo: colta da malore una donna al secondo piano dell'edificio - MESTRE - Colonna di fumo spaventosa a Mestre. In via Asseggiano è divampato un incendio all'esterno del Woody pub. I pompieri sono intervenuti intorno alle 16 di oggi, primo ... 🔗ilgazzettino.it