Incendio al Woody Pub di Asseggiano danni oltre i 50 mila euro Locale sequestrato

danni ora è difficile. Tutto è appena successo e stiamo sistemando. Basta andare a vedere dietro per rendersi conto del disastro». Appena si svolta l'angolo, appare l'inferno. Del plateatico, gli arredi, la tenda, gli elettrodomestici compresa la caldaia che si è fusa sono. 🔗 Veneziatoday.it - Incendio al Woody Pub di Asseggiano, danni oltre i 50 mila euro. Locale sequestrato «Fare una stima deiora è difficile. Tutto è appena successo e stiamo sistemando. Basta andare a vedere dietro per rendersi conto del disastro». Appena si svolta l'angolo, appare l'inferno. Del plateatico, gli arredi, la tenda, gli elettrodomestici compresa la caldaia che si è fusa sono. 🔗 Veneziatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Incendio al Woody Pub di via Asseggiano, vigili del fuoco in azione - Fiamme al Woody Pub di via Asseggiano, a Chirignago. Oggi, alle 16 circa, è scattato l’allarme per l’incendio del locale che ha coinvolto la parte esterna del giardino con pergolato e materiale vario. Al piano superiore una donna, in seguito allo spavento, ha chiesto di essere vista dal personale... 🔗veneziatoday.it

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

Feroce incendio nella Patagonia argentina, l’incubo continua: bruciati 3.600 ettari - Un vasto incendio a El Bolson, nella provincia argentina di Rio Negro, ha già devastato oltre 3.600 ettari, pari a più di 5.000 campi da calcio, secondo quanto riferito dalle autorità. Restano in vigore gli ordini di evacuazione per diverse zone colpite. “Il problema è molto attuale, molto reale. Le evacuazioni continuano, il rischio continua”, ha spiegato Juan Carlos Martinez, presidente dei vigili del fuoco di El Bolson, ai media locali. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio al Woody Pub di Asseggiano, danni oltre i 50 mila euro. Locale sequestrato; Incendio al Woody Pub, la colonna di fumo vista a chilometri di distanza: colta da malore una donna al secondo; Asseggiano, Woody pub a fuoco, evacuate le persone all’interno dell’edificio; Incendio al Woody Pub di via Asseggiano, vigili del fuoco in azione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incendio al Woody Pub in via Asseggiano, una colonna di fumo nero nel cielo: colta da malore una donna al secondo piano dell'edificio - MESTRE - Colonna di fumo spaventosa a Mestre. In via Asseggiano è divampato un incendio all'esterno del Woody pub. I pompieri sono intervenuti intorno alle 16 di oggi, primo ... 🔗ilgazzettino.it

Incendio al Woody Pub, la colonna di fumo vista a chilometri di distanza: colta da malore una donna al secondo piano dell'edificio - MESTRE - In via Asseggiano, a Mestre, è divampato un incendio all'esterno del Woody pub. La densa colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. I pompieri sono ... 🔗ilgazzettino.it

Incendio al Woody Pub di Asseggiano, danni oltre i 50 mila euro. Locale sequestrato - È partito un rogo, forse per una bravata, dal tappeto di "polline" prodotto da un pioppo sul retro del locale. In cenere frighi, caldaia, arredi del plateatico con danni anche all'interno. Testimoni: ... 🔗veneziatoday.it