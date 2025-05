Incendio a Opicina all' interno del campeggio Obelisco

Incendio a Opicina nei pressi dell'Obelisco. Pare che l'Incendio sia partito da un camper presente all'interno del campeggio Obelisco, che poi, propagandosi, ha coinvolto diversi altri camper presenti. Si sta procedeno all'asportazione delle bombole del gas presenti per evitare. 🔗 Triesteprima.it - Incendio a Opicina all'interno del campeggio Obelisco TRIESTE -nei pressi dell'. Pare che l'sia partito da un camper presente all'del, che poi, propagandosi, ha coinvolto diversi altri camper presenti. Si sta procedeno all'asportazione delle bombole del gas presenti per evitare. 🔗 Triesteprima.it

Su questo argomento da altre fonti

Incendio a Desio: a fuoco il tetto di un edificio all'interno di una corte - Attimi di paura oggi a Desio per l’incendio che ha avvolto il tetto di un edificio all'interno di una corte. Le fiamme sono divampate intorno alle 11.45 di oggi, giovedì 27 febbraio, in una corte in via Portichetto. È scattata subito la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunte le squadre... 🔗monzatoday.it

Incendio in un palazzo a Grumo Appula: fiamme all'interno di un deposito - Un incendio si è sviluppato in un deposito di un locale a Grumo Appula, nel Barese. Le fiamme sono divampate attorno alle 23 in un edificio in piazza Caduti e Dispersi di Guerra. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 2 di notte per estinguere il rogo... 🔗baritoday.it

Milano, incendio al Castello Sforzesco: evacuate le persone all’interno - (Adnkronos) – Un principio di incendio si è sviluppato alle 11 di questa mattina all'interno del Castello Sforzesco. I vigili del fuoco hanno messo sotto controllo le fiamme che si erano sviluppate a causa di un trasformatore posto in un pannello espositore. La densa coltre di fumo – hanno fatto sapere – ha costretto i […] 🔗periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incendio a Opicina all'interno del campeggio Obelisco; Camper in fiamme nel campeggio di Opicina, super lavoro per i Vigili del Fuoco. Una persona leggermente ferita; Esplosioni al campeggio Obelisco di Opicina; Paura in campeggio: camper in fiamme scatena una serie di esplosioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Paura in campeggio: camper in fiamme scatena una serie di esplosioni - OPICINA (TRIESTE) – Un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi 1 maggio all’interno del campeggio Obelisco di Opicina, seminando il panico tra i presenti e causando danni ingenti. L ... 🔗nordest24.it

Incendio in campeggio: divorati un camper, due roulotte e due auto. Una persona ferita, esplose alcune bombole di gpl - TRIESTE - Gravissimo incendio nel pomeriggio di oggi, primo maggio, nel camping Obelisco di Opicina. Il rogo, partito da un camper, ha poi coinvolto anche due roulotte e due automobili. Sono esplose.. 🔗msn.com

Camper a fuoco in campeggio Trieste, vigili del fuoco al lavoro - (ANSA) - TRIESTE, 01 MAG - Un camper ha preso fuoco nel tardo pomeriggio all'interno del campeggio Obelisco a Opicina, sul Carso triestino. Sul posto stanno operando, a quanto si apprende, la squadra ... 🔗msn.com