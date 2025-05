Incendi in Israele il governo dichiara emergenza nazionale

La Corea del Sud devastata dagli incendi boschivi: almeno 18 vittime e migliaia di ettari andati in fumo. Il governo di Seul dichiara l’emergenza nazionale: “Mai visto nulla di simile” - Sembra non esserci pace per la Corea del Sud. Dopo lo scandalo per il presunto golpe del presidente Yoon Suk-Yeol, il Paese del sud est asiatico in queste ore è stato sconvolto da massicci e incontenibili incendi boschivi che hanno causato “almeno diciotto vittime” e “danni senza precedenti”. A dirlo è il presidente ad interim Han Duck-soo definendo questi roghi come “i peggiori nella storia della Corea del Sud”. 🔗lanotiziagiornale.it

Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale | Allarme Netanyahu: fiamme possono raggiungere la città | Hamas ai palestinesi: "Bruciate tutto" - Al Jazeera: "Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi, 38 martedì". Iran: incontro con tre Paesi europei prima dei colloqui con gli Usa a Roma 🔗tgcom24.mediaset.it

Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale. Hamas: «Palestinesi, bruciate tutto: boschi, foreste e case» - «Tutto ciò che devi fare è bruciare». Mercoledì Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a «bruciare tutto ciò ... 🔗ilmattino.it

