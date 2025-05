Incendi a Gerusalemme oltre 150 squadre di vigili del fuoco al lavoro

squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere i vasti Incendi divampati vicino a Gerusalemme. La città è circondata dalle fiamme, anche se la polizia ha annunciato che tutte le strade nell’area di Gerusalemme sono state riaperte al traffico. Da mercoledì mattina grossi Incendi si sono propagati in diverse zone alla periferia della città. Israele ha dichiarato emergenza nazionale e diversi residenti che vivono vicino alla zona dei roghi sono stati evacuati. 🔗 Lapresse.it - Incendi a Gerusalemme, oltre 150 squadre di vigili del fuoco al lavoro Sono 155 ledeidelancora alper spegnere i vastidivampati vicino a. La città è circondata dalle fiamme, anche se la polizia ha annunciato che tutte le strade nell’area disono state riaperte al traffico. Da mercoledì mattina grossisi sono propagati in diverse zone alla periferia della città. Israele ha dichiarato emergenza nazionale e diversi residenti che vivono vicino alla zona dei roghi sono stati evacuati. 🔗 Lapresse.it

