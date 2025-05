Inaugurato il nuovo campo in erba sintetica | Un investimento nel futuro dei nostri giovani

Inaugurato ieri, mercoledì 30 aprile, il nuovo campo in erba sintetica a Muzzana del Turgnano, un'opera che segna un momento importante per la comunità locale e per l'intero Friuli Venezia Giulia. La cerimonia ha visto la partecipazione dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha. 🔗 Udinetoday.it - Inaugurato il nuovo campo in erba sintetica: "Un investimento nel futuro dei nostri giovani" ieri, mercoledì 30 aprile, ilina Muzzana del Turgnano, un'opera che segna un momento importante per la comunità locale e per l'intero Friuli Venezia Giulia. La cerimonia ha visto la partecipazione dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha. 🔗 Udinetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Alatri, inaugurato il nuovo campo di calcio - Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con entusiasmo all’inaugurazione del nuovo campo di calcio Chiappitto ad Alatri, un’importante realizzazione per la comunità e per tutti i giovani appassionati di sport. L’evento, che segna un grande traguardo per il territorio, è stato un momento di festa e di condivisione per tutti coloro che credono nel valore dello sport come strumento di crescita e aggregazione sociale. 🔗laspunta.it

Alatri, inaugurato il nuovo campo di calcio Chiappitto - Inaugurato nelle ore scorse con il tradizionale taglio del nastro il nuovo campo di calcio Chiappitto ad Alatri, un’importante struttura per la comunità e per tutti i giovani appassionati di sport. L’evento, che segna un grande traguardo per il territorio, è stato un momento di festa e di... 🔗frosinonetoday.it

Terni, inaugurato il campo da basket in memoria di Sayam: “Simbolo di una comunità che sa stringersi attorno ai ragazzi” - Una cerimonia di inaugurazione piuttosto sentita, in memoria del giovane studente Sayam Margheriti. Nel corso della mattinata di ieri – mercoledì 12 febbraio – si è svolta l’iniziativa presso la scuola Marconi. Un nuovo campo da basket, omologato dal Coni (tre contro tre) è stato messo a... 🔗ternitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inaugurato il nuovo campo in erba sintetica: Un investimento nel futuro dei nostri giovani; Bacoli, inaugurato il nuovo campo Comunale: una discarica che diventa casa dello sport; Inaugurato a Rosciano il nuovo campo sportivo polivalente; Capraia e Limite, Giani all'inaugurazione del nuovo campo di calcio a 5. 🔗Ne parlano su altre fonti

MARCELLINA - Nuovo campo in erba sintetica: 83 mila euro al progettista - Vale la pena ricordare che per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo sportivo comunale a dicembre 2024 la Regione Lazio ha concesso un finanziamento da 700 mila euro. 🔗tiburno.tv

Erba. Inaugurato un nuovo pick-up per la Protezione Civile - ERBA – Nella mattinata odierna è stato inaugurato un nuovo pick-up che sarà in dotazione alla flotta della Protezione Civile Erba Laghi presso il Centro Polifunzionale di Emergenza di Erba. 🔗msn.com

Nizza, inaugurato il "nuovo" campo da calcio: impianto moderno grazie a due finanziamenti - Cambia volto il campo comunale da calcio di Nizza di Sicilia ... la realizzazione di un nuovo fondo del terreno di gioco mediante un sistema di manto in erba sintetica artificiale omologato per il ... 🔗sikilynews.it