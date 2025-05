Inaugurata via Luana D' Orazio a Montemurlo La madre | Il 1 maggio non è giorno di festa troppe morti sul lavoro FOTO

giorno di festa. Le morti sul lavoro non diminuiscono”. Lo ha detto a Montemurlo Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, in apertura del corte del 1 maggio. Montemurlo è infatti stata scelta come una delle tre piazze nazionali per celebrare la festa dei lavoratori, per una. 🔗 Firenzetoday.it - Inaugurata via Luana D'Orazio a Montemurlo. La madre: “Il 1° maggio non è giorno di festa, troppe morti sul lavoro” \ FOTO “Per me oggi non è undi. Lesulnon diminuiscono”. Lo ha detto aEmma Marrazzo,diD', in apertura del corte del 1è infatti stata scelta come una delle tre piazze nazionali per celebrare ladei lavoratori, per una. 🔗 Firenzetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Dipingere il Paesaggio. Inaugurata a Terzigno la mostra di Salvatore Emblema - Dipingere il Paesaggio. Inaugurata a Terzigno la mostra di Salvatore Emblema. Il nuovo progetto, finanziato dalla Regione Campania, è stato presentato il 28 marzo Il Museo Emblema di Terzigno (NA) presenta il progetto espositivo dal titolo “Dipingere il paesaggio” di Salvatore Emblema (1929-2006), a cura di Renata Caragliano e Emanuele Leone Emblema, programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi POC 2014–2020), realizzato da Scabec […] L'articolo Dipingere il Paesaggio. 🔗.com

Città di Fidenza: inaugurata la nuova risonanza magnetica - Al Poliambulatorio “Città di Fidenza” è stata inaugurata una nuova risonanza magnetica di ultima generazione. È un investimento concreto per la salute dei cittadini: diagnosi più rapide e accurate, maggiore comfort per i pazienti, tempi d’attesa più brevi. "La nuova macchina - sottolinea il... 🔗parmatoday.it

Inaugurata la scuola Rodari di Calcinelli, riqualificata e ora antisismica - Colli al Metauro (Pesaro Urbino), 22 febbraio 2025 – Questa mattina si è svolta l’inaugurazione del plesso scolastico “Rodari” di Calcinelli, oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione. Vi hanno partecipato i componenti dell’amministrazione comunale, il personale scolastico, il parroco e le famiglie. La struttura, riaperta il 7 gennaio scorso, attualmente ospita due sezioni della scuola materna ed un asilo nido, rappresentando un importante punto di riferimento per le famiglie locali. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Inaugurata via Luana D'Orazio a Montemurlo. La madre: “Il 1° maggio non è giorno di festa, troppe morti sul lavoro” \ FOTO; Primo Maggio in Toscana. A Montemurlo il ricordo di Luana d’Orazio: “Basta morti”; Luana D'Orazio, Giani a : E' diventata il simbolo della lotta per la sicurezza sul lavoro; Montemurlo ha la via Luana D'Orazio. La mamma al ministro Calderone: Serve fare di più, le morti non diminuiscono. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Montemurlo inaugurata la via per Luana D'Orazio, 22enne morta sul lavoro - Il 1 maggio a Montemurlo è stata una grande festa per chiedere un lavoro buono, giusto e sicuro per tutti. La giornata si è aperta la mattina in piazza ... 🔗gonews.it

Luana D'Orazio, Giani a Tgcom24: "E' diventata il simbolo della lotta per la sicurezza sul lavoro" - A Montemurlo una via per lei Luana D'Orazio, Giani a Tgcom24: 'E' diventata il simbolo della lotta per la sicurezza sul lavoro' Il presidente della Regione Toscana alla cerimonia di inaugurazione a Mo ... 🔗informazione.it

Lavoro e sicurezza, il 1° maggio a Montemurlo l’inaugurazione della via a Luana D’Orazio. Il sindaco invita Mattarella - Il mondo del lavoro italiano si riunirà a Montemurlo nel nome di Luana D’Orazio. Il prossimo 1 maggio, in occasione della festa internazionale del lavoro, verrà ufficialmente inaugurata la via ... 🔗notiziediprato.it