In Riviera romagnola si fanno le prove in vista dell' estate

della stagione. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - In Riviera romagnola si fanno le prove in vista dell'estate La parola d’ordine, per queste giornate, è relax. In tanti sono già in costume per la prima tintarellaa stagione. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Umberto Tozzi in concerto sulla riviera romagnola prima di dire addio alle scene - Umberto Tozzi in concerto a Cervia il 23 luglio in piazza Garibaldi: si tratta dell'unica data in riviera per il tour di addio alle scene del cantante dopo milioni di dischi prodotti e venduti. I biglietti per le nuove date sono disponibili dal 14 marzo, alle 18, su Ticketone e nelle prevendite... 🔗ravennatoday.it

Riviera romagnola pronta al ponte del Primo Maggio con 600 hotel aperti - Con l’arrivo del ponte del 1° maggio, la Riviera Romagnola entra finalmente nel vivo della stagione turistica. Già da oggi, infatti, sono visibili i primi flussi di arrivo verso la costa e l’entroterr ... 🔗chiamamicitta.it

Pasqua: prove generali stagione turismo in Riviera romagnola - Con l'arrivo del weekend pasquale (15-17 aprile) la Riviera Romagnola fa le prove generali della stagione turistica: i parchi divertimento sono pronti ad accogliere gli ospiti, gli stabilimenti ... 🔗ansa.it

Riviera Romagnola: pasqua con affluenza record e prospettive positive per le prossime festività primaverili - Il calendario primaverile propone appuntamenti chiave per la Riviera Romagnola, con le festività del 25 aprile e del primo maggio che favoriscono vacanze più lunghe. Le prenotazioni, secondo dati ... 🔗gaeta.it