In occasione del Primo Maggio tornano le mitiche focaccette di Crevari

tornano le mitiche focaccette di Crevari: appuntamento giovedì 1° Maggio a partire dalle ore 12 presso l'Anpi Crevari a Campenave.Oltre alle focaccette, il ristorante sarà attivo con il menù classico a pranzo (ravioli, pansoti, polenta, salsiccia, acciughe. 🔗 Genovatoday.it - In occasione del Primo Maggio tornano le mitiche focaccette di Crevari Dopo l'evento del 25 aprile,ledi: appuntamento giovedì 1°a partire dalle ore 12 presso l'Anpia Campenave.Oltre alle, il ristorante sarà attivo con il menù classico a pranzo (ravioli, pansoti, polenta, salsiccia, acciughe. 🔗 Genovatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Concertone Primo Maggio 2025: tornano Noemi, Ermal Meta e BigMama alla conduzione - Dopo il successo dello scorso anno, Noemi, Ermal Meta e BigMama saranno ancora una volta i conduttori del Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. L’evento, promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e prodotto da iCompany, torna alla sua storica location, nel cuore della Capitale. Il trio, che nella passata edizione è stato il più apprezzato anche sui social, si prepara a guidare nuovamente uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno. 🔗romadailynews.it

Busitalia Campania: potenziamento dei servizi in occasione del Primo Maggio - Tempo di lettura: < 1 minutoBusitalia Campania (Gruppo FS Italiane), in occasione delle festività del 1° maggio, su richiesta dell’amministrazione comunale di Salerno, potenzia il servizio di trasporto pubblico urbano nella città, così come già fatto per lo scorso 25 aprile. L’iniziativa prevede 24 corse A/R aggiuntive complessive sulle linee 5 (circolare Zona Industriale – Ligea – Zona Industriale) e 19 (Salerno Vinciprova – Croce), con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alla mobilità urbana in giornate caratterizzate da significativi flussi di cittadini e turisti, ... 🔗anteprima24.it

A Bagnoli Irpino tornano “I Giochi del Primo Maggio” - Giovedì 1° maggio Bagnoli Irpino si anima con “I Giochi del Primo Maggio”, l’evento organizzato dal Forum dei Giovani con il supporto del Comune e la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui il Gruppo Speleologico G. Rama, l’ASD-APS 5W-Experience – Laceno e l’ASI. La... 🔗avellinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo Maggio in Toscana, l’elenco dei cortei e delle iniziative - A Montemurlo si sfila nel ricordo di Luana d’Orazio. Provincia per provincia, tutti gli appuntamenti per la Festa dei Lavoratori ... 🔗lanazione.it

Primo maggio, la mamma di Patrizio Spasiano, morto a 19 anni: “Mio figlio è stato ucciso” - Dal palco del Primo Maggio in piazza Municipio, a Napoli, Simona Esposito, madre di Patrizio Spasiano, ha ricordato la tragedia del figlio, morto nello ... 🔗fanpage.it

Cosa fare per il ponte del 1° maggio: Eventi in Toscana tra musica, cultura e natura - In occasione della Festa dei Lavoratori, la Toscana si prepara ad accogliere una serie di iniziative per tutti i gusti: dalla musica all'artigianato, ... 🔗gonews.it