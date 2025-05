In fiamme il rifugio Val Brandet Paura in Alta Valle Camonica

Paura sui monti dell’Alta Valle Camonica ieri mattina, a causa di un rogo che ha chiesto l’intervento di molti uomini e mezzi, in un’area dove le autobotti dei vigili del fuoco non arrivano e dove è stato necessario prendere l’acqua da un torrente. Un violento incendio ha distrutto il rifugio Val Brandet, situato a oltre 1.300 metri di quota nella riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio: un contesto naturale bellissimo, dove in questi giorni sono arrivate tante persone complici il ponte e i giorni di festa e dove oggi primo maggio aprirà la stagione di pesca, richiamandone altre. Purtroppo non potranno contare sul rifugio, dove si vendono i permessi e dove tanti mangiano e dormono. Le fiamme, divampate presumibilmente dal tetto della struttura, hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei vari distaccamenti del territorio con cinque mezzi, supportati dai Carabinieri Forestali e dai volontari della Protezione Civile. 🔗 Ilgiorno.it - In fiamme il rifugio Val Brandet. Paura in Alta Valle Camonica sui monti dell’ieri mattina, a causa di un rogo che ha chiesto l’intervento di molti uomini e mezzi, in un’area dove le autobotti dei vigili del fuoco non arrivano e dove è stato necessario prendere l’acqua da un torrente. Un violento incendio ha distrutto ilVal, situato a oltre 1.300 metri di quota nella riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio: un contesto naturale bellissimo, dove in questi giorni sono arrivate tante persone complici il ponte e i giorni di festa e dove oggi primo maggio aprirà la stagione di pesca, richiamandone altre. Purtroppo non potranno contare sul, dove si vendono i permessi e dove tanti mangiano e dormono. Le, divampate presumibilmente dal tetto della struttura, hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei vari distaccamenti del territorio con cinque mezzi, supportati dai Carabinieri Forestali e dai volontari della Protezione Civile. 🔗 Ilgiorno.it

Incendio al rifugio Val Brandet: minacciati i boschi della riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio - Corteno Golgi (Brescia) – Momenti di paura questa mattina – mercoledì 30 aprile – in alta Valle Camonica, dove un violento incendio sta creando seri danni al rifugio Val Brandet, situato a oltre 1.300 metri di quota nella riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio. Le fiamme, divampate presumibilmente dal tetto della struttura, hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e dei vari distaccamenti del territorio con cinque mezzi, supportati dai Carabinieri forestali e dai volontari della Protezione civile. 🔗ilgiorno.it

Incendio in val Venosta, coinvolto dalle fiamme un bosco di cento ettari: le operazioni dei vigili del fuoco - Stanno proseguendo in queste ore le operazioni di spegnimento del grande incendio boschivo divampato ieri nel territorio comunale di Prato allo Stelvio. A partire dalle ore 14:00 di ieri, una zona boschiva situata sopra l’abitato di Prato allo Stelvio e poco distante dal comune di Stelvio è in fiamme, con sviluppo di fumo a tratti intenso. A causa del vento da nord-est, talvolta forte, l’incendio si è propagato da Agumes sopra il comune di Prato in direzione di Stelvio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Happy Cat Sanctuary, il suo rifugio di Long Island che ospitava 300 gatti va in fumo, Christopher Arsenault muore tra la fiamme cercando di salvarli - Lo aveva fondato nel 2006, perché accudire i gatti gli aveva salvato la vita dopo la morte del figlio in un incidente motociclistico. Christopher Arsenault aveva 65 anni ed è morto nelle fiamme del suo Happy Cat Sanctuary 🔗vanityfair.it

