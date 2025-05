In cucina cadevo in tentazione e ho preso 5 kg ma ora dieta! Il piatto top dell’estate è la panzanella col tonno fresco | Ruben il cuoco nato durante il lockdown

Ruben Bondì, classe 1997, durante lockdown ha iniziato a pubblicare video sui social in cui cucinava al balcone di casa sua. In pochi istanti è “esploso” e diventato virale. Anche Food Network si è accorto di lui e lo ha lanciato nel mondo della tv con “cucina in balcone con Ruben”. Ha frequentato l’Istituto Alberghiero Vincenzo Gioberti a Roma sull’onda della passione per la buona cucina ereditata in famiglia.Ogni domenica alle 15 Ruben è in onda su Food Network e disponibile in streaming su discovery+ con “cucina al mare con Ruben”. A bordo di una barca a vela, il cuoco esplora il mondo del pesce e dei sapori locali, accompagnato dai fedeli assistenti, Giorgia e Manolo, sempre alla ricerca di ingredienti freschi nei mercati della zona. Ruben preparerà i suoi piatti incontrando le persone del luogo e ascoltando i loro racconti di vita e tradizione. 🔗 Bondì, classe 1997,ha iniziato a pubblicare video sui social in cuiva al balcone di casa sua. In pochi istanti è “esploso” e diventato virale. Anche Food Network si è accorto di lui e lo ha lanciato nel mondo della tv con “in balcone con”. Ha frequentato l’Istituto Alberghiero Vincenzo Gioberti a Roma sull’onda della passione per la buonaereditata in famiglia.Ogni domenica alle 15è in onda su Food Network e disponibile in streaming su discovery+ con “al mare con”. A bordo di una barca a vela, ilesplora il mondo del pesce e dei sapori locali, accompagdai fedeli assistenti, Giorgia e Manolo, sempre alla ricerca di ingredienti freschi nei mercati della zona.preparerà i suoi piatti incontrando le persone del luogo e ascoltando i loro racconti di vita e tradizione. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

“La tosse? Roba da vecchi. Ho un marito di 30 anni più giovane che cucina per me, quest’estate torno a fare windsurf”: i segreti di longevità della signora Mariuccia, 98enne di Riva Trigoso - “Ho la tosse come Papa Francesco, sono andata a fare tutti gli esami: temevo una polmonite. Per fortuna non è nulla: ho solo preso tanto freddo quando, qualche giorno fa, insieme a mio marito, ho fatto toccata e fuga a Firenze. Colpa del treno in ritardo di quasi un’ora. La schiena è partita quasi subito e ora ho questo malessere di stagione. Mi dicono che è roba da vecchi. Mah…”. Ride, Maria Carla Rivano, per tutti Mariuccia, 99 anni il prossimo 20 novembre, ligure di Riva Trigoso ma romana d’adozione, con la Sardegna nel cuore. 🔗ilfattoquotidiano.it

La testimonianza di una nutrizionista: "Ho avuto il cancro, togliete queste cose dalla cucina" - Michelle Patidar, giovane nutrizionista di Chicago, ha fornito alcuni preziosi consigli ai suoi follower, spiegando che cosa ha eliminato dalla sua cucina 🔗ilgiornale.it

"Ho 3 figlie piccole e vivo in un monolocale senza cucina: aiutatemi!": l'appello di un papà salernitano - "Non abbiamo privacy, non abbiamo la possibilità di cucinare, né di vivere dignitosamente". Lo sfogo è di Matteo Luca Coscia che attualmente risiede a Matierno insieme alla moglie e alle tre figlie piccole. Sita al piano interrato, l'abitazione non dispone di cucina e costringe la famiglia a... 🔗salernotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“In cucina cadevo in tentazione e ho preso 5 kg, ma ora dieta! Il piatto top dell’estate è la…. 🔗Cosa riportano altre fonti