In Consiglio Toscana la mostra delle opere partecipanti Premio Catarsini

Consiglio regionale, la mostra "XXIII Premio regionale Alfredo Catarsini 2025", con le opere che partecipano al concorso. Sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Cristina Giachi, presidente commissione cultura, e Elena Martinelli, presidente Fondazione Alfredo Catarsini 1899.Fino al 10 maggio si terrà a Firenze la fase finale della XXIII edizione del Premio Catarsini, rivolto a studenti e studentesse maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana a indirizzo artistico e turistico che, con libertà di tecnica e di esecuzione, sono stati chiamati a produrre un elaborato reinterpretando un'opera pittorica di Alfredo Catarsini per renderla tattilmente esplorabile e fruibile per le persone con disabilità visive. 🔗 Lanazione.it - In Consiglio Toscana la mostra delle opere partecipanti Premio Catarsini Firenze, 1 maggio 2025 - Inaugurata nello spazio espositivo C.A. Ciampi del palazzo del Pegaso a Firenze, sede delregionale, la"XXIIIregionale Alfredo2025", con leche partecipano al concorso. Sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente delregionale, Cristina Giachi, presidente commissione cultura, e Elena Martinelli, presidente Fondazione Alfredo1899.Fino al 10 maggio si terrà a Firenze la fase finale della XXIII edizione del, rivolto a studenti e studentesse maggiorenniscuole secondarie di secondo grado dellaa indirizzo artistico e turistico che, con libertà di tecnica e di esecuzione, sono stati chiamati a produrre un elaborato reinterpretando un'opera pittorica di Alfredoper renderla tattilmente esplorabile e fruibile per le persone con disabilità visive. 🔗 Lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour - (Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava. Da allora, 42 artisti hanno assunto questo ruolo, visitando complessivamente 95 Paesi nel corso […] L'articolo Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour - (Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava. Da allora, 42 artisti hanno assunto questo ruolo, visitando complessivamente 95 Paesi nel corso […] 🔗periodicodaily.com

Legge fine vita in Toscana: le reazioni dopo approvazione Consiglio regionale - Legge fine vita approvata dal Consiglio regionale, con la Toscana prima regione in Italia ad approvare una legge sul suicidio assistito. Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Ci sono giorni che non sono come gli altri. Giorni in cui la fatica, il lavoro, le battaglie trovano un senso. Giorni in cui un abbraccio racchiude tutta la gratitudine di chi ha lottato per un diritto, di chi ha sofferto aspettando una risposta, di chi oggi può finalmente sentirsi meno solo. 🔗corrieretoscano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Consiglio Toscana la mostra delle opere partecipanti Premio Catarsini; A Firenze si è aperta la mostra delle opere finaliste del XXIII Premio Catarsini; Mostre: ‘In vero simile” di Giuliano Giuggioli a palazzo del Pegaso; Pontedera: il presidente del Consiglio regionale Mazzeo in visita alla mostra di Skim 'Dolcevita'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In Consiglio Toscana la mostra delle opere partecipanti Premio Catarsini - Firenze, 1 maggio 2025 - Inaugurata nello spazio espositivo C.A. Ciampi del palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale, la mostra "XXIII premio regionale Alfredo Catarsini 2025", con l ... 🔗lanazione.it

A Firenze si è aperta la mostra delle opere finaliste del XXIII Premio Catarsini - Mercoledì 7 maggio a Firenze si terrà il convegno dal titolo Arte, scuola, accessibilità e a seguire è prevista la premiazione ... 🔗intoscana.it

'Poesia e salvezza', una mostra per dare un aiuto ai carcerati - Opere d'arte per combattere il pregiudizio che circonda chi è carcerato e per finanziare progetti di reinserimento dei detenuti. (ANSA) ... 🔗msn.com