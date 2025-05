Impianto Edison scontro in Consiglio

Impianto per il trattamento dei rifiuti di Edison e, in Consiglio comunale, scoppiam la bagarre con l’opposizione che abbandona l’aula. "E’ stata bocciata – dice compatta la minoranza – la richiesta di discutere come primo punto la mozione per la redazione da parte di un esperto in ambito scientifico di un documento che fornisca l’indicazione degli effettivi impatti dell’Impianto proposto da Edison. Una versione che confuti lo studio di Tor Vergata commissionato dalla multinazionale. Il documento avrebbe avuto un’importante valenza durante l’iter autorizzativo che dal 7 maggio si attuerà in conferenza dei servizi, fase decisiva come sottolineato dal sindaco Fiordelmondo. Per lo stesso sindaco i soldi necessari per ingaggiare un tecnico esterno sarebbero soldi mal spesi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Impianto Edison, scontro in Consiglio Continua a tenere banco la realizzazione dell’per il trattamento dei rifiuti die, incomunale, scoppiam la bagarre con l’opposizione che abbandona l’aula. "E’ stata bocciata – dice compatta la minoranza – la richiesta di discutere come primo punto la mozione per la redazione da parte di un esperto in ambito scientifico di un documento che fornisca l’indicazione degli effettivi impatti dell’proposto da. Una versione che confuti lo studio di Tor Vergata commissionato dalla multinazionale. Il documento avrebbe avuto un’importante valenza durante l’iter autorizzativo che dal 7 maggio si attuerà in conferenza dei servizi, fase decisiva come sottolineato dal sindaco Fiordelmondo. Per lo stesso sindaco i soldi necessari per ingaggiare un tecnico esterno sarebbero soldi mal spesi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Trump-Zelensky, è scontro tra Lega e Forza Italia. Opposizioni a Meloni: “Venga in Aula prima del Consiglio europeo del 6 marzo” - Lo scontro consumato venerdì alla Casa Bianca e concluso senza accordi tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha spinto la premier Giorgia Meloni a chiedere un incontro tra Stati Uniti e Stati europei e quelli che sono i tradizionali alleati degli Usa extra Ue. La premier farà “tutto ciò che può servire per chiarire i rapporti, evitare la loro estremizzazione e soprattutto evitare che ci si parli molto in interviste e agenzie e poco di persona, è sempre cosa buona e giusta”, ha assicurato il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti a chi domandava se Meloni riuscirà a fare da ponte tra ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Marciapiedi di viale Libertà, è scontro sul restyling in Consiglio - Polemiche per i lavori sui marciapiedi in viale Libertà. Ad appuntare apparenti incongruenze è il consigliere della Lega Simone Villa. "Constato che un tratto dei marciapiedi appena realizzati in viale Libertà, davanti a un pubblico esercizio all’altezza del civico 129, dovrà essere smantellato e rifatto per...un errore di esecuzione – denuncia il consigliere –, perché si è confuso l’ingresso di un bar con un passo carraio". 🔗ilgiorno.it

Carpi: scontro in Consiglio sulla Sanità «L’Ausl tuteli il personale» - Un acceso scontro in consiglio comunale Giovedì 27 Marzo con al centro la gestione della sanità e il ruolo del governo. Denunciate carenze di organico, turni massacranti e lunghe attese nei Pronto Soccorso. Secondo Righi, l’opposizione evita il confronto su un tema cruciale per i cittadini. La maggioranza accusa Fratelli d’Italia di sottrarsi al confronto su un tema così delicato.La polemica si è infiammata con la replica di Federica Boccaletti e Alessandro Cavedri di Fratelli d’Italia, che hanno sottolineato come il governo abbia aumentato i fondi per la sanità, mentre la Regione ha scelto ... 🔗ilcampoonline.it

Edison, scontro sulla conferenza dei servizi - La maggioranza: "Non sveliamo adesso quello che diremo, sarebbe un favore all’azienda". Intanto Luca Polita aderisce alla manifestazione ... 🔗msn.com

Jesi Assemblea Stop Edison, entrano anche Luca Polita e Paola Montecchiani - Presidente del Consiglio comunale l'uno, capogruppo consiliare del Pd, l'altra, «non ci sono dicotomie, il no all'impianto è lo stesso dell'Amministrazione» ... 🔗qdmnotizie.it

Impianto Edison, la decisione entro maggio - In quella sede, infatti, si avranno notizie relativamente all’opera: Edison ... il Consiglio comunale di Jesi era arrivato all’approvazione di una mozione unitaria contro l’impianto, in ... 🔗ilrestodelcarlino.it