Fondazione Pisa ha approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio 2024, dopo il parere favorevole unanime dell'assemblea dei soci, chiudendolo con un avanzo d'esercizio di 30,3 milioni di euro. I contributi complessivamente erogati dalla Fondazione nel corso dello scorso anno a favore dei propri tre settori di intervento istituzionale (Arte, attività e beni culturali; Volontariato, filantropia e beneficenza; Ricerca scientifica e tecnologica) sono stati oltre 13 milioni di euro, di cui 11,5 milioni di euro a valere sulla disponibilità dell'esercizio e 1,76 milioni di euro circa tratti da appositi fondi."Già da tempo lavoriamo anche attraverso la stipula di convenzioni triennali con enti e soggetti del territorio - spiega il presidente Stefano Del Corso - con l'obiettivo di essere un moltiplicatore di opportunità per il tessuto economico e sociale Pisano, non limitandoci solo all'erogazione di risorse economiche e contributi, inoltre le convenzioni triennali danno maggiore capacità di programmazione agli enti proponenti". 🔗 Lanazione.it - Impegno Fondazione Pisa: "La carrozzina 'acquatica' fra i progetti finanziati" di Gabriele Masiero

