Impacciatore a Belve scandalosa Francesca Fagnani risponde a tono

Impacciatore a Belve non è stata gradita da tutti: se da un lato l'attrice ha conquistato una gran bella fetta di pubblico con il suo racconto onesto e senza filtri, dall'altro alcune sue dichiarazioni hanno suscitato indignazione. È il caso di Dj Aniceto, noto sui social per le sue campagne antidroga, che non apprezzato lo spazio dato all'artista, accusando Francesca Fagnani di aver permesso che il tema finisse in prima serata su un canale Rai.Sabrina Impacciatore, il racconto sulle droghe a BelveNella sua lunga intervista a Belve, Sabrina Impacciatore si è raccontata senza filtri e senza risparmiarsi, parlando anche della sua esperienza con vari tipi di droghe. "Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto", ha confessato a Francesca Fagnani ridendo.

