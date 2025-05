Immobile fantasma gli abusi scoperti con i rilievi satellitari

Immobile “fantasma” scoperto con la rilevazione satellitare, il Comune di Perugia ne ordina l’abbattimento ritenendo che tutto quello che è stato costruito nel tempo sia abusivo.Le due proprietarie, difese dall'avvocato Giuliano Picchio, fanno ricorso al Tribunale amministrativo regionale per. 🔗 Perugiatoday.it - Immobile "fantasma", gli abusi scoperti con i rilievi satellitari ” scoperto con la rilevazione satellitare, il Comune di Perugia ne ordina l’abbattimento ritenendo che tutto quello che è stato costruito nel tempo siavo.Le due proprietarie, difese dall'avvocato Giuliano Picchio, fanno ricorso al Tribunale amministrativo regionale per. 🔗 Perugiatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Scoperti abusi sessuali in un asilo nido: comunità sotto shock - L’intera comunità è rimasta completamente scioccata quando ha scoperto degli abusi sessuali avvenuti all’interno dell’asilo nido L’ennesimo caso di pedofilia ha sconvolto, ancora una volta, la comunità locale. Uno scandalo quello scoppiato tra le mura di un asilo nido e che avrebbe origine lo scorso anno, nel 2024, ma che solo oggi ha portato alla luce i due responsabili degli abusi avvenuti tra il 2020 e il 2024. 🔗cityrumors.it

Isola d'Elba, scoperti abusi edilizi in zone rurali di Capoliveri: nove denunciati - Proprietari di terreni, tecnici professionisti, personale dell'ufficio tecnico del Comune di Capoliveri e il titolare di un'impresa edile. Sono nove in tutto le persone denunciate dai carabinieri forestali di Portoferraio in quanto ritenute responsabili, a vario titolo, di presunti abusi edilizi... 🔗livornotoday.it

Abusi edilizi nel condominio scoperti 9 anni fa e mai sanati: scatta la maxi multa - Una sanzione amministrativa da ben 20mila euro è stata inflitta al condominio "Torre Oriente 3" di Castel Volturno per inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione. L'ordinanza emessa dal Comune di Castel Volturno ha imposto la pesante sanzione a seguito della mancata rimozione di opere abusive... 🔗casertanews.it

Cosa riportano altre fonti

Immobile fantasma, gli abusi scoperti con i rilievi satellitari; Droni a caccia di edifici non registrati: ecco l’Italia delle case fantasma; Abusi edilizi, «nero» e redditi fantasma. Quando anche i Comuni rinunciano a fermare gli evasori; Ogni anno migliaia di nuovi abusi. Demolito solo un edificio su dieci. 🔗Ne parlano su altre fonti

Immobili sequestrati, iter più veloci per sanare o demolire gli abusi - Il decreto sicurezza introduce nuove regole per giungere celermente alla regolarizzazione o alla demolizione degli immobili abusivi, sequestrati alla criminalità organizzata e suscettibili di confisca ... 🔗ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Abusi, ordine di demolizione anche al semplice possessore dell’immobile - La sentenza n.2055/2025 del Tar Campania ci consente soprattutto di dare risposta a un quesito fondamentale: il mero detentore di un immobile, può essere chiamato a rispondere per manufatti abusivi da ... 🔗ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Terni, case popolari fantasma - Centocinquantadue alloggi popolari censiti di cui una sessantina risultati vuoti. Di questi, 16 sono del Comune e il resto dell'Ater. Sono i numeri della ricerca condotta da Asia Usb nella ... 🔗ilmessaggero.it