Immagini dal Sannio | gli Irpini il più indipendente ceppo dei Sanniti

Irpini rappresentavano una tribù dei Sanniti, un ceppo la cui popolazione abitava la regione montuosa tra Benevento, Venosa e Lucera. Appartenevano alla confederazione che prendeva il nome di Lega Sannitica. Ilo termine deriva dall’osco hirpus, “lupo”, l’animale sacro a Marte, protettore del . ContinuaL'articolo Immagini dal Sannio: gli Irpini, il più indipendente ceppo dei Sanniti proviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: gli Irpini, il più indipendente ceppo dei Sanniti Glirappresentavano una tribù dei, unla cui popolazione abitava la regione montuosa tra Benevento, Venosa e Lucera. Appartenevano alla confederazione che prendeva il nome di Legaca. Ilo termine deriva dall’osco hirpus, “lupo”, l’animale sacro a Marte, protettore del . ContinuaL'articolodal: gli, il piùdeiproviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com

Ne parlano su altre fonti

Immagini dal Sannio: Riccia, il borgo fortorino fra i più belli d’Italia - Riccia, il più importante paese fortorino che segna il confine tra Molise e Puglia, nell’aprile del 2022 è stato eletto settimo borgo più bello d’Italia nella classifica de Il borgo dei borghi, kermesse che vede contendersi l’ambito scettro da venti borghi … Continua L'articolo Immagini dal Sannio: Riccia, il borgo fortorino fra i più belli d’Italia proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Perché giocare con le immagini IA dei figli può costare molto più di quanto si pensi: il parere degli esperti - L’uso dell’intelligenza artificiale per generare immagini di minori pone seri rischi per la privacy dei piccoli, e se molti genitori sembrano sottovalutare le implicazioni dietro ad alcune mode come l'utilizzo dell'IA per creare versioni giocattolo o cartoonesche dei propri figli. Gli esperti avvertono: i dati sensibili e volti dei bambini possono finire in archivi incontrollati, con conseguenze imprevedibili e a lungo termine. 🔗fanpage.it

Immagini dal Sannio: i Babaci, i nuovi e colorati abitanti di Poggio Sannita - Non è un fenomeno che appartiene alla tradizione del paese, ma fra tanti anni lo diventerà, o almeno è ciò che si augura una delle due ideatrici di questo mood che ha preso piede nel maggio del 2021 in un … Continua L'articolo Immagini dal Sannio: i Babaci, i nuovi e colorati abitanti di Poggio Sannita proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com