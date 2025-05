Il voto per le persone fuori sede è un diritto che va garantito | ecco come fare in vista del referendum

persone non sapeva che avrebbe potuto votare fuori sede. Ma il voto fuori sede non è una concessione, ma un diritto che va garantito, e deve diventare automatico a ogni elezione”. A dirlo, in una diretta de ilFattoQuotidiano.it, è Martina Turola di The Good Lobby, intervistata dalla giornalista Martina Castigliani. Fabio Rotondo, sempre di The Good Lobby, ha spiegato cosa è necessario fare per poter accedere al voto per chi studia o lavora fuori dal proprio comune di residenza.L'articolo “Il voto per le persone fuori sede è un diritto che va garantito”: ecco come fare in vista del referendum proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Il voto per le persone fuori sede è un diritto che va garantito”: ecco come fare in vista del referendum “Durante le elezioni europee abbiamo constatato che la maggior parte dellenon sapeva che avrebbe potuto votare. Ma ilnon è una concessione, ma unche va, e deve diventare automatico a ogni elezione”. A dirlo, in una diretta de ilFattoQuotidiano.it, è Martina Turola di The Good Lobby, interta dalla giornalista Martina Castigliani. Fabio Rotondo, sempre di The Good Lobby, ha spiegato cosa è necessarioper poter accedere alper chi studia o lavoradal proprio comune di residenza.L'articolo “Ilper leè unche va”:indelproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

