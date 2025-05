Il volo delle farfalle dopo l' incontro all' Asp annullato il sit-in per i diritti dei bambini con autismo

annullato il sit-in dell'associazione Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo, indetto per il 5 maggio 2025, alle ore 10, davanti all'Asp di Reggio Calabria. È quanto comunica l'associazione spiegando che "si è tenuto un incontro presso la sede dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio.

Tiro a volo, Rossetti al comando in solitaria dopo 50 piattelli in Coppa del Mondo, bene Sdruccioli - Arrivano ancora ottime notizie in ottica Italia dal poligono di Buenos Aires, città che sta ospitando in questi giorni la prima tappa valida per il circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di tiro a volo. Nella specialità skeet maschile infatti Gabriele Rossetti è rimasto in testa alla classifica anche dopo cinquanta piattelli, guidando stavolta le operazioni in solitaria quando mancano ancora venticinque colpi alla finale. 🔗oasport.it

Cosenza, il figlio del senatore Occhiuto morto in ospedale dopo il volo dall'ottavo piano - È morto nella notte Francesco Occhiuto, il figlio dell'ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. Il giovane, di appena 30 anni, è precipitato dalla finestra della sua abitazione poco dopo le 20 di ieri sera. Immediatamente è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state sin dall'inizio gravissime. Francesco era in casa con i suoi genitori quando all'improvviso è precipitato dall'ottavo piano. 🔗iltempo.it

Chi è Mariela Pashalieva, la nuova allenatrice delle Farfalle dopo il licenziamento di Maccarani - La 55enne bulgara è la nuova responsabile della selezione azzurra di Ritmica. È cresciuta nel solco della generazione delle "ragazze d'oro" di Neshka Robeva, vincendo l'Europeo di Helsinki nel 1988. Da coach ha acquisito esperienza nello staff della selezione del suo Paese.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il volo delle farfalle, dopo l'incontro all'Asp annullato il sit-in per i diritti dei bambini con autismo; Autismo, incontro tecnico all'Asp Cannizzaro: Trovato il modo per offrire un supporto concreto; Reggio Calabria, incontro fra Garante Infanzia e Il volo delle farfalle; Autismo, il garante per l'infanzia incontra Il Volo delle Farfalle per una battaglia di giustizia.

Caos ginnastica, le Farfalle saltano l’esordio in Coppa del Mondo. Raffaeli: “Lasciatemi in pace” - Il suo amico, di 13 anni, nel volo di circa 20 metri ... di Giorgia Meloni", ha scritto Zelensky in un post su X dopo l'incontro. Nel colloquio "attenzione speciale è stata data all'importanza ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cecille e il tour con Il Volo: «Condividiamo emozioni sul palco e quotidianità» - Il tour con i ragazzi de Il Volo (il terzo) e il nuovo singolo ‘Solamente Farfalle’: la nostra intervista ... Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Dopo averli affiancati nel tour europeo ... 🔗funweek.it

Terapie Aba per disturbi dello spettro autistico, Falcomatà: ‘E’ una battaglia di civiltà’ - Il sindaco Falcomatà esprime preoccupazione per l’esclusione delle terapie ABA da parte dell’Asp reggina e sostiene le famiglie dell’associazione “Il volo delle farfalle” “Sul ... le problematiche cui ... 🔗citynow.it