Il video della nonna in fuga dai nipoti diventa virale | “Badare a tre bambini e due cagnolini è stato troppo”

nipoti e due cuccioli. Un video esilarante, subito diventato virale, e che racconta con ironia quanto i nonni siano fondamentali per le famiglie moderne, spesso veri e propri pilastri nell’equilibrio tra figli, lavoro e vita quotidiana. 🔗 Quando una madre è tornata da una vacanza insieme al marito ha trovato la suocera pronta a fuggire dopo sei giorni con tree due cuccioli. Unesilarante, subitoto, e che racconta con ironia quanto i nonni siano fondamentali per le famiglie moderne, spesso veri e propri pilastri nell’equilibrio tra figli, lavoro e vita quotidiana. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia

