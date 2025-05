Il tumore è una esperienza sconvolgente scoraggiante e fa paura | Re Carlo III parla della sua malattia

Carlo III scende dal trono. È il cancro che gli è stato diagnosticato quindici mesi fa a portarlo ad essere "uno dei tanti" (mille al giorno nel Regno Unito) che ogni anno ricevono l'infausta diagnosi. Il re britannico definisce quella della malattia, che nel suo paese condivide con 390mila persone, "un'esperienza spaventosa, ma che può essere illuminata dalla più grande compassione".Le parole, commosse e profondamente sentite, sono state al centro del messaggio condiviso con gli ospiti che ha accolto l'altra sera in un ricevimento organizzato per i malati oncologici e gli operatori del settore a Buckingham Palace. Il sovrano, senza filtri, ha dato piena voce a ciò che si prova quando i medici leggono l'amara diagnosi. "Una esperienza spaventosa e scoraggiante, quella di sentirsi dire che hai il cancro".

Tumore al seno, diagnosi precoce grazie all’Intelligenza Artificiale. L’esperienza in Humanitas - Milano, 6 marzo 2025 – La tecnologia sempre più al servizio della sanità e della medicina: medici e tecnici di radiologia dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e degli Humanitas Medical Care hanno un nuovo alleato per la diagnosi precoce del tumore del seno, patologia che in Italia colpisce circa 60mila donne ogni anno. Si tratta di un software di Intelligenza Artificiale in grado di migliorare la qualità e l'efficacia degli esami mammografici. 🔗ilgiorno.it

Re Carlo e la confessione sul tumore: «È scoraggiante e fa paura…». Il sovrano ai malati oncologici: mai così esplicito sulla sua salute - Il cancro «è un’esperienza scoraggiante e a tratti spaventosa» ma rende più chiare le priorità della vita. A dirlo è re Carlo III davanti a un gruppo di pazienti oncologici ricevuti a Buckingham Palace con alcune associazioni. Quello del sovrano è stato un messaggio a cuore aperto. Secondo la stampa britannica, mai era stata affrontata la salute di un regnante nel Regno Unito in questo modo così esplicito. 🔗open.online

Londra, Re Carlo sul cancro: “Esperienza sconvolgente”” - Re Carlo III ha espresso il suo sostegno alle persone affette dal cancro confessando che la diagnosi può essere un’esperienza “sconvolgente e a volte spaventosa”. In un messaggio scritto in un opuscolo destinato agli ospiti che hanno partecipato mercoledì a un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare le organizzazioni che aiutano le persone affette da questa malattia, Carlo ha parlato della sua esperienza. 🔗lapresse.it

