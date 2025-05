Thesocialpost.it - Il trono silente del Laterano: l’ultimo atto prima del nuovo pontificato

Nella basilica di San Giovanni in, cuore storico della Chiesa di Roma, si erge la cattedra papale su cui il prescelto dal conclave dovrà sedersi per assumere ufficialmente il suo ministero petrino. Dopo l'elezione e la messa in San Pietro, questo momento rappresenta la terza e definitiva fase del rito di insediamento.Durante la sede vacante, la grande scalinata e la navata lateranense restano immerse nel silenzio e nell'oscurità, mentre il leggio ligneo, custode di secoli di storia ecclesiastica, attende ilPontefice. Suor Rebecca Nazzaro, direttrice dell'Ufficio per la pastorale del pellegrinaggio di Roma, spiega che è proprio il gesto di sedersi su quela sancire il compimento del percorso canonico.Solo nel momento in cui il Papa varcherà la soglia della cattedra, il popolo clico potrà riconoscerlo pienamente quale successore di Pietro, colui che guida la Chiesa universale.