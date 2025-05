Il trono che scotta la sfida di Maria De Filippi dopo l’esperimento Tina

Maria De Filippi ha deciso di trasformare Tina Cipollari da opinionista a tronista “per gioco”, lo studio Elios di Roma ha cambiato faccia. l’esperimento, nato per ravvivare il format e cavalcare la popolarità della “vamp”, si è presto rivelato un’arma a doppio taglio: siparietti sopra le righe, corteggiatori in fuga e . L'articolo Il trono che scotta, la sfida di Maria De Filippi dopo l’esperimento “Tina” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Il trono che scotta, la sfida di Maria De Filippi dopo l’esperimento “Tina” Quando, a inizio stagione,Deha deciso di trasformareCipollari da opinionista a tronista “per gioco”, lo studio Elios di Roma ha cambiato faccia., nato per ravvivare il format e cavalcare la popolarità della “vamp”, si è presto rivelato un’arma a doppio taglio: siparietti sopra le righe, corteggiatori in fuga e . L'articolo Ilche, ladiDe” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Ne parlano su altre fonti

Maria De Filippi invita Paolo Bonolis a una puntata del Trono Over di Uomini e Donne - L'invito di Maria De Filippi a Paolo Bonolis per una puntata di Uomini e Donne L'articolo Maria De Filippi invita Paolo Bonolis a una puntata del Trono Over di Uomini e Donne proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

A Uomini e Donne si parla di “petting” e di intimità spinta, Maria De Filippi deve intervenire nel Trono Over - Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri Maria De Filippi sarebbe dovuta intervenire per interrompere un'accesa lite tra Agnese ed Enrico. La dama avrebbe raccontato i dettagli delle prestazioni del Cavaliere, spingendosi in termini scabrosi. Gemma Galgani è stata mollata da Arcangelo: ecco le anticipazioni del Trono Over.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sonia Bruganelli Sfida Maria De Filippi: Arriva il Nuovo Talent Show! - Sonia Bruganelli rompe gli schemi con un nuovo talent show: c’è aria di rivoluzione in tv. Ecco di che programma si parla! Un nuovo vento soffia su Canale 5, e stavolta arriva da una protagonista che ha deciso di uscire dall’ombra per lanciare la sua sfida. Sonia Bruganelli, produttrice, volto televisivo ed ex moglie di Paolo Bonolis, ha annunciato l’apertura dei casting per un talent show tutto nuovo. 🔗gossipnews.tv

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il trono che scotta, la sfida di Maria De Filippi dopo l’esperimento “Tina”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uomini e Donne, la verità sul trono di Tina Cipollari: Maria De Filippi fa chiarezza - Maria De Filippi fa chiarezza sul trono dell'opinionista A seguito della questione con Angelo, la De Filippi si è trovata a dover chiarire alcune cose in merito al trono della Cipollari. "Io ... 🔗msn.com

Maria De Filippi, la proposta a Paolo Bonolis: “Partecipa al Trono Over” - Maria De Filippi invita Paolo Bonolis a una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Scopri la sua reazione! Maria De Filippi è stata l’ospite speciale di Avanti Un Altro! By Night ... 🔗donnaglamour.it